Yamal : « J’ai réalisé mon rêve… et j’ai suivi la dernière Coupe du monde depuis l’école. »

Lamine Yamal, la jeune star de l’équipe d’Espagne, a une nouvelle fois répondu aux attentes.

Titularisé dimanche soir face à l’Arabie saoudite lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, il s’est immédiatement mis en évidence.

Très en vue dès les premières minutes, il a ouvert le score d’une finition astucieuse à bout portant, suite à une passe décisive de Mikel Oyarzabal.

Au micro de la chaîne TVE, l’attaquant a confié à Mundo Deportivo : « Cette victoire était cruciale et j’avais hâte de retrouver le terrain après une longue absence. Nous allons désormais nous projeter sur la rencontre face à l’Uruguay. »

Il a aussi souligné que l’entame de match n’était pas due au hasard : « Nous avions un plan et nous les avons pressés d’emblée pour prendre notre revanche. Nous voulions tuer le match dès la première mi-temps. »

Interrogé sur sa relation avec le sélectionneur Luis de la Fuente, il précise : « Nous avons un bon dialogue. La décision de me faire jouer lui revient, mais il m’a consulté et je lui ai confirmé que j’étais prêt. Je suis toujours à 100 % avec l’équipe d’Espagne. »

Interrogé sur ses impressions après avoir inscrit son premier but en Coupe du monde, il a confié : « C’est un sentiment unique. J’ai toujours rêvé de disputer la Coupe du monde et d’y débuter en marquant… C’est un rêve qui se réalise, car je regardais la Coupe du monde 2022 alors que j’étais encore à l’école. »