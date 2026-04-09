Yamal fait une promesse aux supporters du FC Barcelone après la défaite face à l'Atlético de Madrid

Lamine Yamal, la jeune pépite du FC Barcelone, a adressé un message d’espoir aux supporters blaugranas après la défaite 2-0 concédée mercredi face à l’Atlético de Madrid lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

La qualification pour le dernier carré s’annonce ardue, mais pas impossible : il faudra l’emporter par trois buts d’écart pour passer au tour suivant.

Malgré cet obstacle, le jeune talent a maintenu l’espoir et adressé une promesse forte aux fans blaugranas avant le match retour, programmé mardi prochain au stade Metropolitano, antre de l’Atlético.

Quelques heures après la rencontre, le jeune attaquant a endossé le rôle de leader sur les réseaux sociaux pour maintenir l’espoir.

« Ce n'est pas fini, supporters du Barça. Nous donnerons tout lors du match retour… Restons unis », a-t-il écrit.

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