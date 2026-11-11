Partager Suivez GOAL sur Google

Dans une démarche qui a déclenché une tempête de commentaires, le staff technique de la sélection espagnole, dirigé par Luis de la Fuente, a décidé d'autoriser le jeune talent Lamine Yamal à rester à Barcelone pour se remettre d'une douleur au genou droit, plutôt que de rejoindre le camp de « Las Rozas ».

Publicité

Cette décision, prise après l'apparition des symptômes au lendemain de la confrontation face à l'Atlético Madrid, signifie que la star manquera le match contre la République tchèque, demain jeudi, avant de rejoindre la sélection ultérieurement pour affronter l'Angleterre.

Yamal n'a pas assisté à l'entraînement de lundi dernier, et après les examens médicaux, il a été décidé de lui accorder quelques jours de repos dans son club. Mais cette mesure n'est pas passée inaperçue : elle s'est au contraire transformée en sujet de vif débat dans la célèbre émission de radio « El Larguero ».

La liste préliminaire de la sélection espagnole pour le rassemblement actuel comprenait les noms suivants :

Gardiens de but : Unai Simón - David Raya - Joan García - Álvaro Valles.

Défense : Pedro Porro - Marc Pubill - Aymeric Laporte - Pau Cubarsí - Dean Huijsen - Jacobo Ramón - Marc Cucurella - Alejandro Grimaldo.

Publicité Publicité

Milieu de terrain : Martín Zubimendi - Pablo Barrios - Fabián Ruiz - Pedri - Mikel Merino - Álex Baena - Fermín López - Marc Roca.

Related Topics

Attaque : Nico Williams - Yéremy Pino - Mikel Oyarzabal - Ferran Torres - Roberto Fernández - Lamine Yamal - Ander Barrenetxea.

Le journal espagnol « Sport » a indiqué que l'attaquant du Barça a terminé le match heureux de la victoire, mais qu'il a ressenti des douleurs au genou droit. Il a passé des examens médicaux lundi matin dans la ville sportive « Joan Gamper », qui n'ont révélé aucune blessure grave. Les staffs médicaux du Barça et de la sélection espagnole se sont toutefois accordés pour ne pas prendre de risque avec sa participation face à la République tchèque et lui accorder une chance de récupérer.

Publicité

À propos de cette liste, Jordi Martí, ancien milieu de terrain espagnol, estime que le suivi rigoureux de l'état du joueur au Barça depuis 2024 justifie la décision, soulignant que le club possède des dossiers médicaux complets ainsi que des kinésithérapeutes et des médecins qui connaissent bien les détails de son cas.

Quant à l'éminent journaliste espagnol Javier Herráez, il est allé plus loin, affirmant que la fédération espagnole a choisi la « bonne relation » avec le Barça plutôt que la tension, ajoutant que l'absence de Yamal « n'est pas une catastrophe ».

Publicité

En revanche, l'analyste sportif espagnol Julio Pulido a exprimé son profond étonnement, affirmant qu'aucun joueur convoqué n'était jamais retourné dans son club pour récupérer pendant qu'il se trouvait en rassemblement avec la sélection, et s'interrogeant franchement : « À quoi servent les médecins de la sélection si ce n'est à cela ? ».

Le journaliste espagnol Miguel Martín Talavera est allé au cœur du sujet, mettant en garde contre le message qu'envoie cette décision : « Le joueur d'exception peut faire ce qu'il veut ». Il a été soutenu par Antón Meana, qui a qualifié la situation d'« anormale » et a appelé à l'analyser sérieusement.

Publicité

Entre le souci de la fédération d'entretenir une relation harmonieuse avec le Barça et les craintes de créer un précédent où le statut du joueur primerait sur la discipline de la sélection, la décision de De la Fuente reste sujette à controverse. S'agit-il d'une simple mesure médicale réaliste, ou du début d'un traitement de faveur qui brise la règle d'égalité au sein de la Roja ? Les jours à venir, et plus précisément le retour de Yamal face à l'Angleterre, pourraient répondre à cette question.