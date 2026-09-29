Yamal et Oyarzabal mènent l'attaque de l'Espagne face à la Croatie

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a dévoilé son onze de départ pour affronter la Croatie, ce mardi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

L'équipe d'Espagne avait entamé son parcours en phase de groupes par une victoire spectaculaire face à l'Angleterre sur le score de 3-2, prenant ainsi la tête du classement du groupe avec 3 points.

En face, l'équipe de Croatie aborde cette rencontre avec 3 points également, après s'être imposée lors de la première journée face à la République tchèque sur le score de 2-1, occupant la deuxième place à la différence de buts.

La composition de l'Espagne est la suivante :

Unai Simón ; Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella ; Zubimendi, Fabián, Fermín, Baena, Lamine Yamal et Oyarzabal.