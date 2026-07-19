Yamal et Kobarsi intègrent désormais le panthéon des légendes de la Coupe du monde, aux côtés de Pelé et Mbappé

Tous les regards des passionnés de football convergent vers le stade de New York/New Jersey, où l’Espagne et l’Argentine s’affronteront en finale de la Coupe du monde 2026. une finale dont l’enjeu dépasse la simple conquête du titre mondial, puisqu’elle s’inscrit dans l’histoire vive de la compétition au regard des records que les jeunes talents espagnols battent sur la plus grande scène du football international.

Le duo Lamine Yamal et Pau Cubarsi attire les projecteurs avant le coup d’envoi, après avoir intégré le cercle très fermé des plus jeunes joueurs à débuter une finale de Coupe du monde, écrivant ainsi de nouvelles pages de l’histoire malgré leur jeune âge.

Selon le site spécialisé Opta, le palmarès des plus jeunes joueurs ayant disputé une finale se présente comme suit : « Pelé (Brésil) – 17 ans et 249 jours (finale 1958), Giuseppe Bergomi (Italie) – 18 ans et 201 jours (finale 1982), Lamine Yamal (Espagne) – 19 ans et 6 jours (finale 2026), Pau Cubarsi (Espagne) – 19 ans et 178 jours (finale 2026), Kylian Mbappé (France) – 19 ans et 207 jours (finale 2018) ».

Les Espagnols avaient validé leur billet pour la finale en dominant la France 2-0 en demi-finale, confirmant ainsi leur prétention au trône mondial.

De son côté, l’Argentine a renversé l’Angleterre (2-1) en demi-finale pour défendre son titre et viser un nouvel exploit.

L’Espagne dispute sa deuxième finale seulement, huit ans après son unique sacre en 2010.

L’Argentine, de son côté, atteint sa septième finale, la deuxième consécutive, après avoir conquis son troisième titre en 2022, confirmant ainsi son statut de grand d’Amérique du Sud.