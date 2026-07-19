Tous les regards sont tournés vers le stade de New York/New Jersey, où l’Espagne et l’Argentine s’apprêtent à disputer une finale historique de la Coupe du monde 2026. une finale dont l’enjeu dépasse la simple conquête du trophée suprême, et qui offre au jeune prodige espagnol Lamine Yamal l’occasion d’écrire une nouvelle page d’or de l’histoire du football.

Selon le réseau international « Opta », spécialisé dans les statistiques, Lamine Yamal, 19 ans, est devenu le premier joueur de l’histoire à disputer une finale de l’Euro et une finale de la Coupe du monde, alors qu’il est encore adolescent, enrichissant ainsi un parcours déjà exceptionnel malgré son jeune âge.

Les Espagnols ont validé leur billet pour le dernier carré en battant la France 2-0 en demi-finale, confirmant leur excellent parcours et leur quête d’un deuxième titre mondial.

De son côté, l’Argentine a renversé l’Angleterre (2-1) après avoir concédé l’ouverture du score, validant son billet pour une finale de rêve face à « La Roja ».

L’Espagne dispute ainsi sa deuxième finale de Coupe du monde, huit ans après son premier sacre en Afrique du Sud aux dépens des Pays-Bas.

L’Argentine, de son côté, dispute sa septième finale, la deuxième d’affilée, après son troisième sacre en 2022. Elle vise un quatrième titre pour conserver le trophée, tandis que l’Espagne espère retrouver la gloire mondiale seize ans après son unique couronne.