Yamal en tête... Le quatuor du FC Barcelone affronte l'Atlético sous la menace

Quatre joueurs du FC Barcelone disputeront le match contre l'Atlético de Madrid, mercredi prochain, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, alors qu'ils sont sous le coup d'une suspension.

Les deux équipes s'affronteront au Camp Nou pour le match aller, avant que l'Atlético n'accueille le match retour le 14 avril prochain au stade Metropolitano.

Selon le journal espagnol « AS », le quatuor barcelonais composé de Marc Casado, Fermin Lopez, Gerard Martin et Lamine Yamal n'est plus qu'à un carton jaune d'une suspension pour le match retour contre l'Atlético de Madrid.

De son côté, l'Atlético de Madrid compte dans ses rangs sept joueurs menacés de suspension face à Barcelone : Baïna, Le Normand, Clément Lenglet, Yurenti, Marc Poblet, Rogerio et Giuliano Simeone.

Rappelons que Barcelone s'est imposé 2-1 face à l'Atlético de Madrid samedi dernier, lors de la 30e journée de la Liga.



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