Le Lamine Yamal, la star du Barça, a révélé les détails de son lien avec ses racines africaines et ses souvenirs de son unique visite dans la ville de Bata, en Guinée équatoriale, affirmant son désir d'y retourner. Il a également évoqué sa relation avec ses parents et le rôle joué par sa mère dans sa vie durant son enfance.

Selon le quotidien espagnol « Sport », Yamal a parlé de son enfance, de sa famille et de ses origines dans le documentaire réalisé par la chaîne 3Cat intitulé « Révolution 304 », revenant sur ses souvenirs de la ville de Rocafonda, où il a grandi, et dévoilant certains aspects de sa vie loin des terrains de football.

Yamal est l'un des principaux favoris pour remporter le Ballon d'Or 2026, après avoir réalisé une saison exceptionnelle couronnée par les titres de champion de Liga, de la Supercoupe d'Espagne et de la Coupe du monde.

Malgré une concurrence serrée pour le trophée, le joueur, qui porte le maillot numéro 10 au Barça, croit en sa capacité à le décrocher lors de la cérémonie prévue au London Palladium, dans la capitale britannique Londres.

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Le parcours du jeune ailier jusqu'à l'équipe première du Barça n'a pas été facile, puisqu'il a vécu une enfance difficile, mais il a toujours bénéficié du soutien de ses parents, Mounir Nasraoui et Sheila Ebana.

Yamal a grandi dans le quartier de Rocafonda, l'un des quartiers les plus connus de la ville de Mataró, et il a déclaré dans le documentaire : « Quand j'étais petit, tout ce que j'avais, c'était Rocafonda, car ma grand-mère, mes cousins et tous mes amis y vivaient. »

Le père de Yamal est d'origine marocaine, mais il est arrivé en Catalogne à la recherche d'une nouvelle vie.

Le joueur a dévoilé la nature de sa relation avec son père, en déclarant : « Mon père est très jeune, à tel point que je peux le considérer comme un ami, un père et tout pour moi. Je le vois tous les jours ou je lui parle chaque jour. Je vais chez lui pour jouer à la PlayStation avec lui, ou il vient discuter avec mes amis, et nous sortons manger et faisons beaucoup de choses ensemble. »

Yamal : je veux retourner à Bata

En revanche, la mère de Yamal est originaire de Guinée équatoriale, et plus précisément de la ville de Bata, que le joueur a visitée lorsqu'il était enfant.

Yamal a dit à propos de cette visite : « J'y suis allé quand j'avais sept ans, et je ne l'ai visitée qu'une seule fois, mais je veux y retourner, et c'est ce que je désire vraiment. »

Il a ajouté : « Je me souviens avoir pris une photo là-bas, mais je n'aimais pas prendre de photos quand j'étais petit, et ma mère m'a obligé à le faire, parce qu'elle a dit que la photo serait un beau souvenir quand je serais grand. »

Le porteur du maillot numéro 10 du Barça a révélé, dans le documentaire « Révolution 304 », que cette photo représente un souvenir exceptionnel pour lui, en précisant : « C'est la seule photo que je l'ai laissée prendre de moi, et c'est la seule photo que je possède. C'est un beau souvenir de mes origines, de ma terre et de la terre de ma mère. J'attends avec une grande impatience d'y retourner. »

À propos de ce qu'il a le plus hérité de ses origines guinéennes, Yamal a dit qu'il s'agissait de la joie de vivre, en précisant : « Je pense que je suis quelqu'un de joyeux, et je souris presque tout le temps. »

Yamal a conclu ses propos en rendant hommage à sa mère, qu'il considère comme l'une des personnalités les plus influentes dans sa vie durant son enfance, en déclarant : « Ma mère a été l'un de mes modèles quand j'étais petit, car elle était à mes yeux une personne responsable, respectable et travailleuse. Et elle me parlait toujours dès son retour à la maison, même si elle se sentait fatiguée. »







