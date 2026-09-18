Lamine Yamal, le jeune prodige du Barça, a lancé un message de défi à son grand rival, le Real Madrid, tout en reconnaissant la fragilité du club catalan face à des équipes comme le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Yamal était l'invité de l'émission « Universo Valdano », dans un long entretien avec Jorge Valdano, au cours duquel il a abordé de nombreux sujets, dont les plus marquants ont été les confrontations avec le Real Madrid, le complexe de la Ligue des champions et le racisme dans le football.

« J'aimerais affronter le Real Madrid en Ligue des champions »

Yamal a évoqué les matches du Clásico, en se remémorant ses souvenirs avec certains joueurs qui ont disputé leur première confrontation face au Real Madrid.

Dans des propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo », il a déclaré : « Je me souviens que le premier Clásico de Rashford s'est terminé par une défaite 2-1 à Santiago Bernabéu. Je l'ai regardé jouer et je me suis dit qu'il ne savait toujours pas ce qu'était le Clásico. Et lors du match retour, il a compris ce que signifiait le Clásico, quand il a marqué sur coup franc et qu'il a joué à un rythme différent. »

Il a ajouté : « Quand tu viens de la Masia, dès le premier Clásico que tu disputes, tu sais ce qui se passe dans ce match, et tu comprends que c'est une guerre. »

Sur la possibilité d'affronter le Real Madrid en Ligue des champions, Yamal a déclaré : « Nous n'avons jamais affronté le Real Madrid en Ligue des champions, et j'aimerais que nous le rencontrions dans cette compétition. »

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« Notre point faible face au Bayern et au Paris »

Yamal a révélé le type d'adversaires qui, selon lui, pose le plus de difficultés au Barça en Ligue des champions, en désignant les équipes qui s'appuient davantage sur la puissance physique.

La star du Barça a déclaré, à propos de l'absence de titre continental depuis 2015 : « Notre point faible se manifeste face à des adversaires comme le Bayern Munich ou le Paris Saint-Germain, parce qu'ils sont plus puissants physiquement et qu'ils t'obligent à beaucoup courir et à rester concentré tout au long du match. »

Il a ajouté : « Quant à Arsenal, le match contre eux est plus tactique et repose sur la possession de balle. »

Interrogé sur le favori le plus sérieux pour remporter la Ligue des champions, il a répondu : « Je pense que c'est le Paris Saint-Germain, mais le problème, c'est que gagner après avoir gagné est extrêmement difficile. C'est la chose la plus difficile dans le football. »

Il a précisé : « Quand tu gagnes un titre, le répéter est la chose la plus difficile. C'est la crainte qui m'envahit lorsque nous gagnons quelque chose : celle de nous relâcher. »

« Les sanctions doivent être plus sérieuses »

La star du Barça a abordé la question du racisme dans le football, d'autant plus qu'il a lui-même été victime de plusieurs incidents racistes dans certains stades, en insistant sur la nécessité de durcir les sanctions à l'encontre des auteurs de ces actes.

Il a déclaré : « Il y a des mesures qui sont prises, mais certaines décisions doivent être plus sérieuses. Quand une personne commet un acte raciste sous les yeux de tous, et que des millions d'enfants le regardent, elle doit être sanctionnée de manière appropriée. »

Il a poursuivi : « Il y a beaucoup de bonnes mesures qui sont prises, mais moi, je changerais la façon de sanctionner. C'est une chose qui ne peut être tolérée. »