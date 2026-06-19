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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Yamal : « Ceux qui refusent de voir la suprématie historique de Messi ont un vrai problème. »

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
L. Yamal
L. Messi
Neymar
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.
Argentine
Brésil

Quelles ont été les déclarations de la jeune pépite espagnole ?

Lamine Yamal, ailier du FC Barcelone et de la sélection espagnole, a livré un avis tranché à la veille de la rencontre face à l’Arabie saoudite, programmée dimanche soir pour le compte de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026.

Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision publique espagnole « RTVE », l’attaquant a affirmé : « Neymar est mon modèle dans le football, mais Messi est le meilleur de l’histoire, cela ne fait aucun doute. Et ceux qui tentent de prouver le contraire ont sans aucun doute un problème. »

Il a ajouté : « Je ne me focalise pas sur ce que font Messi et Mbappé (marquer des buts), je reste concentré sur moi-même et sur l’équipe nationale. Je peux inscrire beaucoup de buts, mais si on se fait éliminer au final, ça n’aura servi à rien. »

À lire aussi : Une star espagnole assure : « Deux ou trois passes suffisent pour battre l’Arabie saoudite ».

Interrogé sur une éventuelle confrontation avec l’Argentine en phase à élimination directe, il a rappelé que la Roja ne redoute aucun adversaire et vise systématiquement la victoire.

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Espagne
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Arabie saoudite crest
Arabie saoudite
KSA

Il a ajouté : « Si nous voulons remporter la Coupe du monde, nous devons battre les meilleures équipes. Et si nous n’affrontons pas l’Argentine en seizièmes de finale, nous pourrions la rencontrer plus tard, voire en finale. »

Il a conclu en déclarant : « Nous sommes l’Espagne et nous voulons toujours affronter les meilleures nations du monde. »

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