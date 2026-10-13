Yamal ? C'est qui ? Je ne le connais pas : un joueur de Galatasaray se moque de la star du Barça

Mario Lemina, milieu de terrain du club turc de Galatasaray, a déclenché une vive polémique avant la confrontation face au Barça en Ligue des champions, après la résurgence de propos qu'il avait tenus au sujet du jeune international espagnol Lamine Yamal, des propos mal accueillis par les supporters catalans en raison de la préférence qu'il accordait à son coéquipier Leroy Sané face au jeune talent du Barça.

Les déclarations de l'international gabonais remontent à un entretien accordé en août 2025, lorsqu'on lui avait demandé qui était selon lui le meilleur joueur entre l'ailier allemand Sané et Lamine Yamal. Il avait alors surpris tout le monde par une réponse cinglante : « Qui est Lamine Yamal ? Je ne le connais pas. Moi, je connais Sané. »

Même si plusieurs mois ont passé depuis cette sortie, l'approche du duel entre le Barça et Galatasaray l'a replacée sous les projecteurs, la séquence ayant de nouveau circulé sur les réseaux sociaux, en particulier parmi les supporters du club espagnol, qui ont vu dans les mots de Lemina un dénigrement de Yamal et de son talent, au vu du statut atteint par le jeune joueur dans le football européen.

On ne sait pas si le milieu de terrain de Galatasaray a prononcé ces mots sur le ton de la plaisanterie ou s'il a délibérément cherché à provoquer les supporters du Barça, mais la comparaison qu'il a établie entre Sané et Yamal a pris une importance supplémentaire au regard de la formidable progression de l'ailier espagnol, devenu l'un des plus grands talents du continent européen.

Il semble que Lemina ait voulu, par sa réponse, afficher son soutien à Sané, avec qui il partage le vestiaire de Galatasaray, mais ses propos se sont transformés en un nouveau sujet de débat avant ce rendez-vous européen, ajoutant un surcroît de piment à la rencontre, à l'heure où tous les regards se tournent vers ce que donnera ce match entre les deux équipes.