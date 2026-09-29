Lamine Yamal a poursuivi son excellente forme avec la sélection espagnole, après avoir réalisé une série de records lors de la rencontre face à la Croatie, confirmant ainsi son statut de l'un des plus grands talents du football européen.

Yamal a inscrit un doublé et délivré une passe décisive pour conduire l'Espagne à une large victoire 4-1 contre la Croatie, lors du match disputé ce mardi soir au stade « Ramón Sánchez-Pizjuán », dans le cadre de la deuxième journée du groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des nations de l'UEFA.

Yamal est parvenu à marquer et à faire marquer dans un même match avec la sélection espagnole pour la première fois de sa carrière, selon les statistiques de « Stats du foot ».

D'après la statistique publiée par le compte « Mister Chip », Yamal est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la sélection espagnole à inscrire au moins deux buts et à délivrer une passe décisive dans un même match, à l'âge de 19 ans et 78 jours.

Raúl arrive en deuxième position, ayant réalisé la même performance à l'âge de 21 ans et 273 jours, soit le même âge qu'Isgierra lorsqu'il a établi ce record.

Yamal est également devenu, selon la statistique de « Stats du foot », le plus jeune joueur européen à atteindre la barre des 10 buts avec l'équipe A depuis le Danois Harald Nielsen, qui avait réalisé cet exploit le 26 août 1960, alors qu'il était âgé de 18 ans et 10 mois.

Les chiffres de la star du Barça ne s'arrêtent pas là, puisque le même réseau français a souligné qu'il avait été directement impliqué sur 18 buts lors de ses 8 derniers matches disputés avec son club et sa sélection nationale, après avoir inscrit 11 buts et délivré 7 passes décisives.

Dans la Ligue des nations de l'UEFA, Yamal est en tête du classement des joueurs les plus décisifs jusqu'à présent, ayant été impliqué sur 4 buts, selon les statistiques de « WhoScored ».



