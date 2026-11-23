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L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, n'a pas tardé à pallier l'absence de Lamine Yamal. Il s'est de nouveau tourné vers l'académie du Barça pour offrir une première chance à un jeune attaquant belge que la direction du club catalan voit comme l'avenir de son attaque.

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La délégation du FC Barcelone s'envole pour l'Azerbaïdjan, où elle affrontera le Sabah lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Il s'agit du plus long déplacement jamais effectué par le club catalan en compétition européenne : Bakou se trouve à 3 970 kilomètres de Barcelone.

Pour ce match, l'entraîneur allemand doit se passer de plusieurs titulaires, à commencer par la star et grand talent de l'équipe, Lamine Yamal, resté à Barcelone en raison d'une blessure à la cheville droite.

Le staff médical du Barça a assuré que son absence en Ligue des champions relevait d'une simple mesure de précaution et ne l'empêcherait pas de jouer contre le Deportivo dimanche. Les blessés Rodri, Xavi Espart, Andreas Christensen, Hamza Abdelkarim et Bardghji sont également restés à Barcelone.

La grande nouvelle du groupe est la première convocation en équipe première du Belge Jesse Bisiwu. L'attaquant de 18 ans a rejoint le FC Barcelone l'été dernier en provenance du Club Bruges, le 31 juillet, pour 8,5 millions d'euros, et a signé un contrat courant jusqu'en juin 2031. Il s'agit de l'une des plus grosses opérations du club pour renforcer l'équipe de l'avenir.

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Bisiwu a débuté sa carrière à Louvain en 2014, où il est resté jusqu'en 2020, avant de rejoindre le Club Bruges. En 2023, à l'âge de 15 ans, il a commencé à jouer avec l'équipe réserve, le « Club NXT », et a disputé 36 matchs en deuxième division belge.

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Bisiwu est international belge espoirs, après avoir porté le maillot de toutes les sélections de jeunes de Belgique. Il s'est particulièrement illustré lors de l'Euro des moins de 17 ans, dont il a intégré l'équipe type. Droitier, il est à l'aise sur les deux ailes. Depuis son arrivée au Barça Atlètic, il alterne entre les entraînements avec l'équipe de Belletti et, parfois, avec l'équipe première. Il a disputé jusqu'ici huit matchs de deuxième division, tous comme titulaire, et délivré une passe décisive.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Flick suit le joueur de près depuis son arrivée à la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Bisiwu faisait partie des jeunes que l'entraîneur avait intégrés au groupe pendant la préparation estivale, et il avait impressionné tout le monde, notamment en inscrivant un doublé face à Bâle.

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Au cours des derniers mois, le technicien allemand a observé attentivement ses qualités : sa vitesse, son habileté balle au pied, son talent pour éliminer les défenseurs en un contre un, sa capacité à construire les attaques, la précision de ses frappes et sa puissance physique.

Le journal espagnol cite une source au sein du staff technique du Barça selon laquelle Flick ne considère pas Bisiwu comme un simple remplaçant de circonstance pour pallier l'absence de Yamal, mais comme un futur grand joueur sur lequel le club comptera dans les années à venir. C'est pourquoi il a voulu lui offrir une première expérience européenne dans un contexte difficile, afin de tester sa personnalité face à la pression.