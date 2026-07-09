Lamine Yamal, jeune prodige de la sélection espagnole, a confié qu’il espérait échanger son maillot avec Lionel Messi, le capitaine argentin.

L’Espagne affrontera la Belgique en quarts de finale de la Coupe du monde, tandis que l’Argentine sera opposée à la Suisse.

Interrogé par le journal Mundo Deportivo, l’ailier a confié : « J’espère affronter l’Argentine en finale de la Coupe du monde, si nous parvenons à nous y qualifier. »

Interrogé sur le joueur avec lequel il aimerait échanger son maillot, il répond sans hésiter : « Lionel Messi. »

Interrogé sur le joueur qui l’a le plus surpris dans ce Mondial, il répond sans hésiter : « Ismail Saibari, la star de l’équipe nationale marocaine. »

Interrogé sur ses projets personnels, il répond : « J’aimerais visiter New York et rencontrer LeBron James, la star de la NBA. »

Enfin, interrogé sur le joueur espagnol qu’il aimerait intégrer à cette équipe, il a répondu sans hésiter : « Andrés Iniesta. »