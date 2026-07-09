Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Spain Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Yamal avoue avoir été surpris par la star marocaine et espère vivre la même expérience avec Messi

L. Yamal
L. Messi
Espagne
Argentine
Coupe du monde
I. Saibari
Maroc
Andrés Iniesta
Maroc
Espagne

J'aurais aimé évoluer aux côtés d'Andrés Iniesta en sélection espagnole.

Lamine Yamal, jeune prodige de la sélection espagnole, a confié qu’il espérait échanger son maillot avec Lionel Messi, le capitaine argentin.

L’Espagne affrontera la Belgique en quarts de finale de la Coupe du monde, tandis que l’Argentine sera opposée à la Suisse.

Interrogé par le journal Mundo Deportivo, l’ailier a confié : « J’espère affronter l’Argentine en finale de la Coupe du monde, si nous parvenons à nous y qualifier. »

Interrogé sur le joueur avec lequel il aimerait échanger son maillot, il répond sans hésiter : « Lionel Messi. »

Interrogé sur le joueur qui l’a le plus surpris dans ce Mondial, il répond sans hésiter : « Ismail Saibari, la star de l’équipe nationale marocaine. »

Interrogé sur ses projets personnels, il répond : « J’aimerais visiter New York et rencontrer LeBron James, la star de la NBA. »

Enfin, interrogé sur le joueur espagnol qu’il aimerait intégrer à cette équipe, il a répondu sans hésiter : « Andrés Iniesta. »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google