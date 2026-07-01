Lamine Yamal, jeune prodige de la sélection espagnole, a réaffirmé sans détour ne pas regretter son choix d’évoluer pour la « Roja » plutôt que pour le Maroc, précisant qu’il prendrait la même décision s’il pouvait remonter le temps.

Doté de la double nationalité marocaine et espagnole, il avait opté en 2023 pour le maillot ibérique, provoquant une vive polémique.

Sous le maillot de la Roja, il s’est illustré et a contribué à la victoire de son équipe à l’Euro 2024 ; il dispute actuellement son deuxième grand tournoi, la Coupe du monde 2026.

Il est revenu sur sa décision passée de représenter l’Espagne plutôt que le Maroc, évoquant les chants injurieux qui avaient émaillé le match amical contre l’Égypte.

Dans une longue interview accordée à la radio espagnole « Cadena Ser » dans le cadre de l’émission « El Larguero », Yamal a déclaré : « Il y a eu des chants contre les musulmans, et je pense que cela a dérangé tout le monde, que ce soit les Sénégalais, les Marocains ou les Espagnols musulmans. Mais je ne regrette absolument pas mon choix, et si je pouvais remonter le temps, je choisirais à nouveau l’Espagne. Je refuse de généraliser, car ces chants ne représentent pas l’ensemble du peuple espagnol. »

Ces propos sont livrés à la veille du 16^e de finale contre l’Autriche, alors que le Maroc, qualifié pour les 8^(es) après sa victoire sur les Pays-Bas, se prépare à défier le Canada.

Une éventuelle confrontation avec le Maroc, en cas de qualification des deux sélections pour les demi-finales, pourrait donc voir Yamal croiser la route de son pays d’origine.

Les surprises de la Coupe du monde

Interrogé sur son vécu dans l’épreuve, il a confié : « Je ne peux pas me plaindre, être ici est un rêve pour moi. Je savoure chaque instant et j’attends avec impatience les phases à élimination directe. Pour moi, la phase de groupes n’est qu’une étape, d’autant plus qu’un grand nombre d’équipes classées troisièmes se sont qualifiées. Mais maintenant, le vrai tournoi commence. »

Interrogé sur la plus grande surprise du tournoi jusqu’ici, Yamal a cité le Paraguay, en déclarant : « Je m’attendais à ce que le Maroc batte les Pays-Bas, j’avais même parié là-dessus avec mes amis ; je prévoyais un match nul suivi d’une qualification du Maroc aux tirs au but. Mais la surprise du Paraguay a été la plus grande pour moi. Je pensais également que le Brésil l’emporterait face au Japon, même si j’apprécie beaucoup la sélection japonaise. »

Il place le Maroc parmi les équipes les plus agréables à regarder, aux côtés de la Côte d’Ivoire et de l’Équateur. Il admire aussi le Japon, tout en reconnaissant qu’il suit l’Argentine surtout pour Messi. Enfin, il salue la qualité exceptionnelle du groupe français.

« Je suis devenu plus mûr »

Interrogé sur son évolution personnelle, il a ajouté : « J’espère avoir gagné en maturité. Lors de notre précédente interview, j’avais seize ans ; il est donc normal que j’aie changé. La vie dans les vestiaires est différente : la plupart des joueurs ont une famille, des enfants et une vie stable. »

Évoquant sa famille, il a ajouté : « La nuit, la nostalgie m’envahit : je regarde des photos de moi avec ma mère qui m’accompagne aux entraînements, ou avec mon père et mes amis dans le train. Ma famille me manque : mon père, ma grand-mère et mon cousin. Ils m’ont beaucoup aidé à devenir ce que je suis aujourd’hui. On s’envoie des photos tous les soirs, et ça me donne une motivation supplémentaire. Lors de la dernière Coupe du monde, je regardais les matchs de l’Espagne depuis l’école ; c’est donc tout naturel que je donne maintenant le meilleur de moi-même. »

Gérer la célébrité

Concernant la gestion de la célébrité, il reconnaît qu’il doit encore trouver son équilibre, surtout face aux enfants qui le sollicitent : « Parfois, ce sont toujours les mêmes personnes ; je leur demande alors poliment de me laisser un peu de temps avec mon frère, mais je les comprends car ce sont des enfants. »

Malgré la célébrité dont il jouit à 18 ans, il rappelle que ses parents ont connu des pressions bien plus lourdes : « Ma mère m’a mis au monde à 16 ans, et mon père travaillait d’arrache-pied pour nous nourrir ; voilà les vraies pressions. Pour ma part, je cherche juste à faire plaisir aux supporters espagnols. Oui, j’aimerais parfois pouvoir m’asseoir dans un café avec ma famille sans que personne ne me reconnaisse, mais je ne me plains pas, car ces deux vies sont belles. »

Le secret de son succès

Yamal explique que le plaisir de jouer au football est le secret de son niveau, ajoutant : « Certains joueurs ont besoin d’une concentration extrême, mais moi, j’ai besoin d’être heureux, de sourire et de jouer librement ; c’est ainsi que je donne le meilleur de moi-même. J’ai abordé les matchs de la phase de groupes comme une période de remise en forme, mais désormais, je vais me donner à 100 % et me battre sur chaque ballon. »

Bilan de la performance de l’Espagne

La star du FC Barcelone reconnaît que la sélection espagnole n’a pas encore montré son vrai niveau : « Tout le monde attendait mieux de nous, mais nous avons affronté des adversaires très différents des équipes européennes. Le match contre l’Arabie saoudite a été correct, celui face au Cap-Vert était notre première sortie, et le troisième a été très haché à cause des nombreuses interruptions. »

Nous n’avons pas encore livré de match référence, même contre l’Uruguay où nous aurions pu gagner 3-0. Nous voulons retrouver notre rapidité de circulation du ballon et revenir à notre style habituel. Nous sommes la seule équipe à qui l’on demande toujours de gagner et de réaliser une performance exceptionnelle, alors qu’il suffit aux autres équipes de remporter la victoire. Lorsque nous atteindrons notre véritable niveau, ce qui arrivera à coup sûr, il sera très difficile de nous arrêter. »

Mise en garde contre l’Autriche

Concernant la rencontre face à l’Autriche, Yamal anticipe un duel physique : « Comme beaucoup d’équipes, ils misent sur leur puissance, leurs airs, leurs coups arrêtés et leurs relances. Ils ne nous laisseront pas jouer ouvertement, donc il faudra rester vigilants. Si nous sommes plus agressifs qu’eux, nous l’emporterons, car quand nous avons le ballon, nous sommes les meilleurs. »

Il a également souligné qu’une élimination face à l’Autriche serait vécue comme un échec, affirmant : « Oui, ce serait un échec pour moi et pour tout le monde, et ceux qui disent le contraire ne disent pas la vérité. »

Le chemin vers le titre

Interrogé sur le tableau final, il a confirmé : « Cela me réjouit, car pour remporter la Coupe du monde il faut battre les meilleures équipes. Peu m’importe que le parcours soit facile si c’est pour affronter en finale une équipe qui a éliminé tout le monde. J’ai une grande confiance en mon équipe, mais le football réserve toujours des surprises, et le Paraguay en est le meilleur exemple. »

Messi et Ronaldo

Interrogé sur les joueurs qui l’ont le plus impressionné, il répond : « Lionel Messi, bien sûr. Tout le monde sait qui il est, mais il continue de m’étonner. J’ai aussi été impressionné par Vinícius Júnior et par Separi. »

Interrogé sur sa capacité à égaler les exploits de Messi et Cristiano Ronaldo, il a ri et conclu : « Je ne me vois pas atteindre leur niveau. Je n’y ai pas réfléchi, mais le temps pourrait ne pas m’en laisser l’occasion, car ce qu’ont réalisé Messi et Ronaldo est exceptionnel. »

Un message aux supporters

S’adressant aux supporters espagnols, il a déclaré : « Je suis quelqu’un de très franc, et si je pensais que nous allions être éliminés, je ne dirais pas le contraire. Nous sommes capables de beaucoup mieux. Je demande aux fans de nous faire confiance : nous gagnerons jeudi et nous nous battrons dans tous les prochains matchs. »

À propos de Nico Williams

Interrogé sur son coéquipier Nico Williams, il a répondu avec malice : « Il a dépassé le stade de l’apprentissage et est devenu un vieux (rires). Il va avoir 24 ans, mais il a gagné en maturité. »

Son message à Julián Álvarez

Il a conclu son intervention en évoquant l’avenir de l’attaquant argentin Julián Álvarez, régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone lors du mercato estival.

Concernant l’avenir de l’attaquant argentin Julian Álvarez, dont le nom est évoqué du côté du FC Barcelone lors du mercato estival, il a affirmé : « Je ne me focalise pas trop sur le marché des transferts pour le moment, mais j’espère qu’il nous rejoindra car c’est un joueur exceptionnel. S’il vient, nous l’accueillerons à bras ouverts, car il intégrera le meilleur club du monde, les meilleurs supporters du monde et, à mes yeux, la meilleure ville du monde. Si j’étais à sa place, je prendrais la même décision. Nous l’attendons s’il souhaite venir. »