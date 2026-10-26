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Le défenseur du Real Madrid Marc Cucurella a livré une brillante prestation défensive pour contenir le jeune prodige du FC Barcelone Lamine Yamal lors du Clasico. L’entraîneur Jose Mourinho a salué le sang-froid de l’Espagnol face à l’un des plus grands talents du football mondial.

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Cucurella remporte son duel sur le flanc du Camp Nou

Marc Cucurella a livré une prestation défensive magistrale au poste d’arrière gauche, aidant le Real Madrid à s’imposer 2-1 face à Barcelone lors du Clasico au Camp Nou. L’Espagnol a été préféré à Alvaro Carreras pour contenir le dangereux ailier barcelonais Lamine Yamal.

Cucurella a limité l’influence de Yamal pendant les 90 minutes, privant l’adolescent de temps et d’espace dans les zones dangereuses.

Sa prestation a posé les bases de la solidité défensive du Real Madrid.

Mourinho salue le sang-froid de Cucurella face à l’astucieux Yamal

Après le match, Jose Mourinho a reconnu que contenir Yamal représentait pour Cucurella son défi le plus difficile à ce jour. « Le gamin est très bon et difficile à jouer parce qu’en plus d’être bon, il est malin », a observé Mourinho.

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« Il a tout essayé pour faire prendre un carton jaune à Cucu, mais Cucu a très bien tenu bon. »

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« C’était un formidable effort collectif, mais c’est probablement le match le plus difficile qu’ait disputé Cucu, et il a pris le dessus sur un très bon joueur », a ajouté Mourinho.

La rotation permet aux latéraux du Real Madrid de rester en forme

Mourinho a expliqué que la rotation de l’effectif avait joué un rôle clé pour permettre à Cucurella d’aborder ce match intense avec de la fraîcheur. « Nous avons deux arrières gauches de très haut niveau, ce qui me permet aussi de gérer un peu leur temps de jeu », a souligné Mourinho.

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« Alvaro a disputé le dernier match mercredi, ce qui a permis à Cucu d’être frais et concentré, en ne pensant qu’à cette rencontre. »

« C’est en les voyant là, à dix mètres de moi, que je mesure vraiment la qualité des joueurs », a conclu l’entraîneur.

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Cucurella renforce sa candidature à une place de titulaire

La prestation impressionnante de Cucurella confirme la profondeur de l’effectif du Real Madrid en défense, alors que le club est engagé sur plusieurs tableaux.

Mourinho continuera à faire tourner ses latéraux pour maintenir l’intensité physique.

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Le Real Madrid prépare son prochain déplacement à Santander, le week-end prochain.