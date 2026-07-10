Yamal, à propos du match contre la France : « J'ai hâte de fêter l'anniversaire de ma chérie ! »

Le jeune prodige espagnol Lamine Yamal a livré un message combatif après la qualification de la Roja pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, obtenue aux dépens de la Belgique (2-1). Selon lui, l’Espagne n’a rien à craindre de la France, son futur adversaire mardi, mais ce sont au contraire les Bleus qui devraient se méfier.

Yamal, désigné homme du match sans avoir marqué ni délivré de passe décisive, a confié en conférence de presse : « Nous abordons ce match avec une grande impatience. Tout le monde l’attendait, et nous sommes, à l’évidence, les deux meilleures équipes de la Coupe du monde. Nous n’éprouvons absolument aucune crainte. Si une équipe peut aborder cette rencontre avec confiance, c’est bien la nôtre. »

Le joueur du FC Barcelone, âgé de 18 ans, a ajouté : « S’il y a bien quelqu’un qui devrait avoir peur, c’est eux : nous les avons éliminés. Nous sommes deux grandes équipes, les meilleures à mes yeux, mais nous n’avons peur de rien. »

Quant à son compteur but toujours bloqué à zéro dans la compétition, il a répondu avec assurance : « Cela ne me décourage pas ; j’ai gagné l’Euro en marquant. Tant que l’on se qualifie, je serai très heureux. L’essentiel, c’est l’équipe. »

La pépite espagnole avoue d’ailleurs nourrir une envie irrépressible d’inscrire enfin son nom au tableau d’affichage face aux Bleus : « Je l’espère, j’en ai vraiment envie », glisse-t-il avec détermination.

Sur le plan physique, il assure : « Je me sens mieux et je vais continuer à progresser chaque semaine. J’arrive en pleine confiance et je sais que tout se passera bien. Je suis prêt. J’attends ce jour avec impatience. »

Concernant le style de jeu des Bleus, il analyse : « Ils vont nous presser, mais pas pendant tout le match. Ils misent sur leur puissance physique, mais nous tenterons de prendre le contrôle du ballon. »

Sur le plan personnel, il a confié avoir échangé avec son petit frère Ken par téléphone intermédiaire de leur mère : « Il m’a dit que j’allais devoir tirer la langue. J’ai hâte de dîner et de fêter l’anniversaire de ma petite amie, mais aussi de passer du temps avec ma famille. »