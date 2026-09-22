Lamine Yamal, la star du Barça et de la sélection espagnole, est revenu sur ses chances de concourir pour le Ballon d'Or, affirmant que la récompense ne devrait pas dépendre uniquement du nombre de buts ou de titres remportés par un joueur au cours de la saison.

Dans un entretien accordé au journal français « L'Équipe », Yamal a évoqué ses principaux points forts, qu'il estime suffisants pour le placer parmi les prétendants à ce prix prestigieux, soulignant que ses statistiques et ses titres, ainsi que sa manière particulière de comprendre le football et d'y prendre du plaisir, constituent des facteurs importants dans sa candidature.

La star du Barça estime que le Ballon d'Or ne devrait pas nécessairement revenir au joueur qui marque le plus de buts ou qui remporte le plus de trophées au cours de la saison, expliquant que la récompense doit aussi valoriser les joueurs capables de faire la différence par leur talent, de régaler les supporters et de proposer un style de football qui laisse une empreinte particulière.

Yamal a déclaré, selon des propos rapportés ce mardi par le journal espagnol « Marca » : « Le Ballon d'Or, comme je l'ai dit, est la récompense qui est décernée au meilleur joueur de l'année, au joueur exceptionnel, celui que tu prends plaisir à regarder jouer, au point que tu pourrais regarder un match entier rien que pour lui. Je pense que c'est ça, le sens d'un joueur exceptionnel. Ce n'est pas une question du nombre de buts qu'il marque ou de quoi que ce soit de ce genre. »

Yamal a cité deux des plus grandes stars du football qui représentent pour lui le véritable sens du joueur capable de concourir pour le Ballon d'Or : Lionel Messi et Ronaldinho.

Il a déclaré à ce sujet : « Quand je pense au Ballon d'Or, je pense à Messi ou à Ronaldinho. C'étaient des joueurs différents, et ils te faisaient sourire quand tu les regardais jouer. »

Yamal définit ses points forts

Le jeune ailier a expliqué : « Je pense que tous les supporters connaissent mes points forts. J'entre sur le terrain, je prends du plaisir, je joue bien et je joue à ma manière. Et heureusement, j'ai aussi pu remporter de nombreux titres avec le Barça, et par-dessus tout j'ai gagné le titre le plus important, la Coupe du monde, avec la sélection de mon pays. Mais au-delà de tout cela, je pense que mon style de jeu est mon plus grand point fort, et c'est ce qui me rend différent. »

Yamal a également insisté sur l'importance de la réussite collective de l'équipe pour renforcer les chances d'un joueur de concourir pour la récompense, déclarant : « Je pense que tout cela fait de moi un bon candidat. Au bout du compte, c'est quelque chose de très important, car en plus d'être un bon joueur, je pense que le meilleur joueur est toujours celui qui fait gagner son équipe. Quand ton équipe gagne, tout le monde ressort davantage et tout le monde brille davantage. »

La star du Barça a aussi évoqué le moment que vit son club et la sélection espagnole, déclarant : « Dieu merci, nous enchaînons les victoires avec la sélection nationale depuis un an. Et avec le Barça aussi, nous gagnons. Nous sommes très heureux et nous voulons continuer à gagner. Et moi, personnellement, je suis très heureux. »

Le lauréat du Ballon d'Or doit être annoncé le lundi 26 octobre, dans la capitale britannique, Londres.

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