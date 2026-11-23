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La blessure de Désiré Doué lors du match entre le Paris Saint-Germain et Nice n'est pas seulement un nouveau coup dur pour le club français : elle a ravivé des interrogations inattendues sur le lien possible entre les blessures dentaires et les problèmes ligamentaires, le jeune attaquant ayant subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit quelques jours seulement après s'être blessé aux dents.

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La chaîne « RMC Sport » rapporte que plusieurs spécialistes qu'elle a contactés ont évoqué la possibilité d'un lien entre les deux blessures subies par le joueur en un court laps de temps.

Doué s'était blessé aux dents lors du match de l'équipe de France face à l'Italie, le 12 novembre, avant de se blesser gravement face à Nice, une rencontre au cours de laquelle il a inscrit le deuxième but de son équipe.

La blessure de Doué est survenue quelques minutes seulement après son but, le deuxième du Paris Saint-Germain, qui menait alors 2-1, et le joueur a été contraint de quitter la pelouse peu avant la pause.

Cette blessure représente un coup dur pour l'équipe, d'autant que l'attaquant de 21 ans traversait une excellente période, avec 6 buts et 4 passes décisives lors de ses 10 derniers matchs toutes compétitions confondues.

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Pascal De March, membre associé de l'Académie nationale de chirurgie dentaire, a expliqué que le stress physique peut rendre l'organisme d'un sportif plus vulnérable aux blessures, soulignant que la compétition de haut niveau pousse les joueurs jusqu'à leurs limites et que tout dysfonctionnement peut coïncider avec un état de fatigue générale.

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Il n'a toutefois pas affirmé que la blessure dentaire et l'inflammation qui en a découlé étaient la cause directe de la rupture du ligament, jugeant peu probable qu'un tel lien puisse être établi en 10 jours.

À l'inverse, Raphaël Bitach, professeur associé à l'Université de New York et spécialiste en implantologie dentaire, a rejeté tout lien entre la blessure dentaire de Doué et sa rupture du ligament croisé, assurant que la chute du joueur et la façon dont son pied a heurté le sol expliquent plus clairement la blessure.

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Il a indiqué que les douleurs dentaires peuvent affecter la mastication et la concentration à l'entraînement, sans pour autant impliquer un lien direct avec les blessures ligamentaires. Il a également écarté l'hypothèse selon laquelle le protège-dents porté par le joueur aurait modifié son occlusion dentaire au point d'affecter son corps.

Pascal De March a aussi abordé l'influence des troubles de l'occlusion sur l'équilibre et la perception de la position du corps, précisant que certaines études ont relevé de possibles répercussions de ces troubles sur l'équilibre général. Il a toutefois rappelé qu'un protège-dents est censé aider à préserver l'équilibre, et a souligné que Doué avait porté un appareil pour maintenir en place la dent touchée, après avoir reçu un coup de coude de Davide Frattesi lors du match entre la France et l'Italie.

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La blessure de Doué rappelle le cas de son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia, victime lui aussi d'une rupture du ligament croisé antérieur, et qui était apparu avec de nouvelles dents pendant l'intersaison. Raphaël Bitach a néanmoins mis en garde contre l'idée d'un lien entre les modifications esthétiques des dents et les blessures sportives, expliquant que toute modification importante nécessite une période de transition afin de s'assurer que le joueur s'y adapte.