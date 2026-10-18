Le match entre le Barça et le Betis, qui s'est achevé sur une victoire du club catalan 5-2 au stade de La Cartuja, a donné lieu à plusieurs situations arbitrales très controversées, dont la plus marquante reste l'annulation du but de Giovani Lo Celso à la 43e minute, qui aurait permis aux locaux d'égaliser 2-2, après que l'arbitre Del Cerro Grande a appelé l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea pour revoir l'action sur l'écran de l'assistance vidéo.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, l'action a débuté par une main lors d'un duel pour le ballon entre Cucho Hernández et Gerard Martín, l'attaquant du Betis s'étant servi de son bras gauche pour contrôler le ballon.

L'action s'est poursuivie jusqu'au côté gauche de l'attaque andalouse, avant qu'Abde Ezzalzouli ne tente un centre, mais Jules Koundé est parvenu à repousser le ballon après qu'il a heurté son corps, sans qu'il n'en prenne le contrôle à aucun moment.

Les locaux ont récupéré le ballon, qui est arrivé aux abords de la surface de réparation, et Lo Celso a frappé directement d'une magnifique reprise de volée, inscrivant un but de grande classe.

Dès l'inscription du but, Carlos del Cerro Grande a appelé l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea depuis la salle d'assistance vidéo, en lui disant : « Ricardo, je te conseille de revoir une possible main dans la phase de construction de l'action. »

Lorsque l'arbitre est arrivé devant l'écran, l'équipe de l'assistance vidéo lui a expliqué : « Nous constatons que l'attaquant du Betis a effectué un mouvement supplémentaire pour contrôler le ballon. Je vais te montrer deux images pour que tu voies ce mouvement, qui fait partie de la même phase offensive. Et je vais aussi te montrer l'action dans son intégralité afin que tu puisses l'évaluer. »

L'équipe de l'assistance vidéo a diffusé les deux images montrant que le joueur du Betis s'était aidé de son bras pour contrôler le ballon, ainsi que l'enchaînement complet de l'action. Après avoir visionné les images, Ricardo de Burgos a déclaré devant l'écran : « Bien, pour moi, cette main est sanctionnable. »

Getty Images

Au même moment, Del Cerro est intervenu en disant : « Je vais te montrer la même phase offensive », tandis que l'arbitre basque demandait : « Montre-moi le début de la phase offensive, s'il te plaît. »

L'équipe de l'assistance vidéo a répondu : « À la 16e seconde, pour que tu voies que la phase offensive est toujours en cours. Je te la montre, et c'est toi qui évalues. »

On entend en arrière-plan une voix dire : « Là, là, allez s'il te plaît », avant qu'une autre personne ne réponde : « Dis-le-lui, s'il te plaît. »

Après la diffusion de la phase offensive dans son intégralité, De Burgos a déclaré : « Pour moi, il s'agit bien de la même phase offensive, car le Barça n'a pas pris le contrôle du ballon à un seul moment, d'accord ? Je vais annuler le but et reprendre le jeu par un coup franc direct en faveur du Barça. »

Les enregistrements audio révèlent deux points essentiels. Le premier est que la main est évidente, selon ce qu'a confirmé le quotidien Mundo Deportivo, le joueur du Betis ayant effectué un mouvement supplémentaire pour préparer le ballon et en prendre le contrôle, ce qui explique que l'arbitre international basque ait sanctionné la faute.

Le second point concerne la continuité de la phase offensive, connue sous l'appellation abrégée de phase de possession offensive.

Le guide du comité technique des arbitres, dépendant du centre de développement de l'arbitrage et publié au cours de la saison en cours, précise que la phase de possession offensive prend fin lorsque « l'une des deux équipes prend possession du ballon de manière contrôlée ».

C'est ce qui explique que la main ait été considérée comme faisant partie de la même action, malgré le contact du ballon avec le corps de Koundé, puisque le Barça n'est parvenu à aucun moment à récupérer la possession du ballon.



