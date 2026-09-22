Xavi voit un joueur des Pays-Bas renoncer à l’entraînement collectif et s’entraîne avec 25 joueurs

Jurriën Timber ne s’entraîne pas avec l’équipe des Pays-Bas, rapportent ce mardi après-midi des journalistes présents à Zeist, dont Rypke Bakker et Jeroen Kapteijns.

Le défenseur central, qui peut aussi évoluer au poste d’arrière droit, revient tout juste de blessure et fait donc l’impasse sur l’entraînement collectif, comme lundi.

Selon Bakker, journaliste à nu.nl, la décision a été prise en bonne concertation avec Arsenal, le club auquel Timber est sous contrat.

Timber est confronté depuis longtemps à des pépins physiques. Il a dû manquer une grande partie de la fin de saison dernière, mais a tout de même disputé soixante minutes en finale de la Ligue des champions.

Finalement, l’ancien joueur de l’Ajax a subi une rechute juste avant la Coupe du monde, ce qui l’a contraint à renoncer au Mondial.

Comme la période internationale dure plus de trois semaines, Timber a tout de même une chance d’obtenir du temps de jeu lors des quatre prochains matches de Ligue des nations afin de se montrer aux yeux du sélectionneur Xavi.

Le défenseur de 25 ans a jusqu’à présent disputé 23 matches avec l’équipe des Pays-Bas. Le champion d’Angleterre n’a pas encore marqué le moindre but sous le maillot néerlandais.