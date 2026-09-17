Xavi va-t-il faire débuter ce joueur de 25 ans avec les Pays-Bas ? « J’espère recevoir un coup de fil »

Wouter Burger espère que le nouveau sélectionneur Xavi Hernandez le convoquera pour le prochain rassemblement international, comme le milieu de terrain l’a déclaré à Ziggo Sport.

Burger évolue actuellement à Hoffenheim. Le club allemand l’a recruté l’été dernier en provenance de Stoke City.

Le meneur de jeu de 25 ans s’est immédiatement fait remarquer en Bundesliga et a bouclé la saison avec quatre buts et quatre passes décisives. Youri Mulder s’est montré très positif au sujet de son évolution.

« C’est agréable d’entendre Mulder dire ça, car il connaît évidemment très bien le championnat vu son rôle à Schalke (directeur technique, NDLR) », commence Burger.

« Certaines personnes se font un avis sur un joueur après l’avoir vu jouer une ou deux fois, mais lui suit beaucoup plus la Bundesliga, donc c’est un beau compliment. »

Il est ensuite interrogé sur ses chances avec les Pays-Bas. « Il y a un an, je t’aurais pris pour un fou avec cette question. Mais tout est allé vite. Je suis heureux de la façon dont ça se passe actuellement. »

« J’espère recevoir un coup de fil. Mais c’est difficile quand on ne joue pas dans un grand club en Europe. Le précédent sélectionneur Ronald Koeman a aussi indiqué qu’il préférait jouer avec des joueurs qu’il connaissait déjà. Je n’ai pas non plus marqué vingt buts. Donc je comprends, car la concurrence est aussi élevée », a-t-il conclu.