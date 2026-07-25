Xavi Simons vient de traverser la période la plus difficile de sa vie, comme il le raconte sur les canaux officiels de Tottenham Hotspur. Le Néerlandais s’est gravement blessé au genou à la fin de la saison dernière.

Le 25 avril, le sort s’est acharné sur Simons. Lors du match de championnat de Tottenham contre Wolverhampton Wanderers, il s’est mal appuyé, se rompant le ligament croisé antérieur du genou droit.

Simons a donc dû manquer la Coupe du monde avec l’équipe des Pays-Bas, ainsi que le dénouement crucial de la saison avec son club. Tottenham était alors engagé dans une lutte haletante pour le maintien. Simons supportait donc très mal l’idée de ne pas pouvoir aider son équipe.

« C’était une action que j’avais peut-être déjà faite dix mille fois dans ma vie », se remémore Simons à propos de ce moment. « Juste au moment où je voulais passer, mon adversaire a décidé de se placer devant moi. J’ai senti mes jambes clouées au sol pendant que mon corps partait de l’autre côté. »

« Je me suis dit : “Laisse-moi voir s’il y a quelque chose qui ne va pas, laisse-moi me relever”. J’ai essayé de me relever, mais c’est là que j’ai senti mon genou se déboîter puis se remettre immédiatement en place. À ce moment-là, j’ai su que c’était terminé. Les médecins m’ont appelé et m’ont dit : “Xavi, je suis désolé, mais c’est le ligament croisé antérieur”. Quand j’ai entendu ça, j’ai eu l’impression que tout mon corps s’effondrait. »

« J’ai pleuré, bien sûr, tout comme ma famille », poursuit Simons. « Le lendemain, ma mère est venue chez nous. Je me souviens encore que nous étions assis à table le matin et je n’arrêtais pas de penser que je manquais la chose la plus importante : aider mon club dans la lutte pour le maintien. Elle m’a dit : “Xavi, arrête. C’est arrivé. Tu ne peux plus rien y faire maintenant. C’est comme ça. Tu dois l’accepter et aller de l’avant”. »

À partir de ce moment-là, le milieu de terrain a changé d’état d’esprit, même si la rééducation a surtout été mentalement éprouvante. « Les quatre premiers jours ont été les pires de ma vie. Je ne pouvais pas dormir. Je n’ai rien mangé pendant une semaine. J’avais tellement mal, je devais vomir, j’avais des vertiges... c’était horrible. Je ne souhaiterais cette douleur à personne », raconte Simons.

L’international néerlandais est désormais sur le chemin du retour, même s’il n’est attendu de retour sur les terrains qu’au cours de la prochaine année civile. « Je vais bien. Je suis avec ma famille et nous avons énormément travaillé. Ils ont vécu beaucoup de choses avec moi ces dix dernières semaines. J’ai aussi le soutien de mon club et, quand je vois comment mon corps réagit, je me dis : “OK, ça va dans la bonne direction”. Chaque jour, je veux m’améliorer et cette motivation a énormément de valeur à mes yeux », confie-t-il avec espoir.