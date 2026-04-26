Xavi Simons est gravement blessé et manquera la Coupe du monde 2026 avec l’équipe nationale néerlandaise

Xavi Simons manquera la Coupe du monde 2026 et une bonne partie de la saison prochaine. Le milieu de terrain a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux que son rêve de Mondial était brisé. Selon Fabrizio Romano, le joueur de Tottenham Hotspur souffre d’une rupture des ligaments croisés.

Le Néerlandais s’est blessé au genou samedi dernier, lors de la rencontre sur la pelouse des Wolverhampton Wanderers. Après un cri de douleur, il a été évacué sur civière vers les vestiaires.

Selon Fabrizio Romano, le diagnostic confirme une rupture des ligaments croisés, synonyme d’une rééducation de six à neuf mois. « On dit que la vie peut être cruelle et aujourd’hui, c’est exactement ce que je ressens », écrit Simons.

« Ma saison s’est terminée brutalement et j’essaie simplement de m’en remettre. Honnêtement, je suis anéanti. C’est inexplicable. Tout ce que je voulais, c’était me battre pour mon équipe, et maintenant, cette possibilité m’est retirée… tout comme la Coupe du monde. »

« Représenter mon pays cet été… Tout simplement envolé. Il me faudra du temps pour digérer tout ça, mais je serai le meilleur coéquipier possible. Je ne doute pas un instant que, ensemble, nous remporterons cette bataille. »

« Je vais désormais suivre ce chemin, guidé par la foi, avec force, résilience et confiance, tout en comptant les jours jusqu’à ce que je puisse revenir sur le terrain. Soyez patients avec moi », a déclaré Simons.

Outre l’équipe nationale néerlandaise et Simons, le coup est également dur pour Tottenham. Engagés dans une lutte contre la relégation, les Londoniens se trouvent à deux points de la zone rouge à quatre journées de la fin. Il est donc possible que Simons effectue son retour la saison prochaine en deuxième division anglaise.