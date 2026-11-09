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Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, a livré un avis nuancé sur la récente évolution tactique de Frenkie de Jong sous les ordres de Hansi Flick. Si l’ancien entraîneur du FC Barcelone n’a pas hésité à qualifier De Jong de joueur de classe mondiale, il a reconnu être perplexe face à la décision de Flick de faire évoluer le joueur de 29 ans dans un rôle défensif.

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Xavi s’interroge sur l’innovation tactique de Flick

La polyvalence tactique de De Jong fait de nouveau beaucoup parler après la victoire difficile du FC Barcelone contre l’Atlético de Madrid (2-1)au Metropolitano. En seconde période, Flick a surpris les spectateurs en replaçant l’international néerlandais au poste d’arrière droit, un choix qui a permis au Barça de garder le contrôle tout en s’adaptant à l’évolution du match. Si l’expérience a été concluante au vu du résultat final, elle a suscité une réaction étonnée de Xavi. De Jong est arrivé ce lundi au rassemblement des Pays-Bas plein de confiance après sa prestation remarquée dans la capitale espagnole.

Xavi, qui dirige désormais De Jong en sélection, a parlé sans détour de la polyvalence du joueur lors d’une récente conférence de presse. Tout en reconnaissant sa capacité d’adaptation, Xavi a avoué qu’il ne s’attendait pas à voir le milieu de terrain évoluer sur le côté. « Hier, contre l’Atlético, De Jong a joué latéral. Ce n’est pas ce que j’envisage pour lui, même si je l’ai aussi fait jouer défenseur central au Barça. Mais ce dont je suis sûr, c’est que Frenkie est un joueur de très haut niveau, capable de jouer à tous les postes, comme 6, comme 8. C’est un joueur de très haut niveau », a déclaré Xavi, cité par Mundo Deportivo.

La dynamique du groupe et les comparaisons

Xavi a également évoqué la possibilité pour De Jong de jouer aux côtés d’autres joueurs créatifs en sélection, répondant notamment à des questions sur une association avec Joey Veerman. Pour écarter l’idée que les deux joueurs pourraient être incompatibles, le sélectionneur a établi un parallèle avec sa propre carrière de joueur au FC Barcelone. Il a rappelé les doutes similaires qui entouraient autrefois son association avec une autre figure emblématique du football, lorsqu’ils étaient au sommet de leur carrière au Camp Nou.

Le sélectionneur a rejeté l’idée que deux meneurs de jeu de grande qualité ne puissent pas s’épanouir dans le même onze de départ. « Cela m’est arrivé au FC Barcelone. Beaucoup de gens disaient qu’Iniesta et moi ne pouvions pas jouer ensemble », a expliqué Xavi, cité par Voetbal Primeur.

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Un manque de reconnaissance

Au-delà du débat tactique, Xavi s’est empressé de défendre De Jong face à ses détracteurs, estimant que l’apport du milieu de terrain échappe souvent à ceux qui ne travaillent pas à ses côtés. L’ancien milieu de terrain considère que ceux qui partagent quotidiennement le terrain ou le banc avec De Jong sont les mieux placés pour mesurer sa véritable valeur. Il a laissé entendre que la manière dont on parle de l’ancien joueur de l’Ajax ne reflète pas toujours son influence réelle sur le jeu.

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Le sélectionneur des Pays-Bas a fait valoir que le grand public le sous-estime, contrairement à ses pairs, qui le tiennent en haute estime. « Oui, je pense qu’il est sous-estimé, mais pas par les entraîneurs ni par ses coéquipiers. Il faut écouter les gens qui sont avec lui tous les jours, car si vous leur demandez qui est le meilleur milieu de terrain, ils répondent Frenkie », a affirmé Xavi.

Cap sur la Ligue des nations

Alors que débute la trêve internationale, De Jong et ses coéquipiers se concentrent désormais sur leur position en Ligue des nations. Les Pays-Bas occupent actuellement la tête du groupe B avec huit points pris lors de leurs quatre premiers matches. Les prochaines rencontres contre la Grèce et l’Allemagne seront essentielles pour conserver leur avance et poursuivre leur parcours dans la compétition. De Jong devrait y jouer un rôle central, quelles que soient les expériences récemment menées avec son club.

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Les Pays-Bas recevront d’abord la Grèce vendredi pour un duel entre les deux premiers du groupe, avant un déplacement très attendu en Allemagne lundi. L’Allemagne comptant actuellement cinq points, les Pays-Bas ont une belle occasion de creuser l’écart avec leur rival historique.