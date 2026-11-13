Xavi promet de résoudre l’« énigme » Donyell Malen et de lui permettre de reproduire avec les Pays-Bas sa forme irrésistible à la Roma

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Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi, est déterminé à percer le mystère persistant des performances de Donyell Malen en sélection, alors que l’attaquant s’apprête à prendre un nouveau départ avec l’équipe nationale. Malgré une série de buts sensationnelle en Serie A, il peine à faire preuve de la même efficacité sous le maillot des Pays-Bas.

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L’énigme des performances de Malen en sélection

Il n’y a actuellement pas de plus grande énigme au sein de la sélection néerlandaise que l’écart entre les exploits de Malen en club et ses performances en sélection. Alors que l’attaquant affiche une forme de classe mondiale avec l’AS Roma, il reste étrangement discret devant le but avec les Pays-Bas. Xavi s’est donné pour mission de lui permettre d’exprimer son potentiel sur la scène internationale, en insistant sur l’importance de la force mentale et de la confiance en soi.

« Nous essayons de lui donner confiance. Il veut montrer son potentiel », a expliqué le sélectionneur, cité par NOS. « Donyell est important pour moi et il doit l’être pour l’équipe. Il réussit très bien en Italie. Nous devons en profiter. Bien sûr, il peut aussi jouer à droite, mais pour moi, c’est un avant-centre. »

Il surpasse les meilleurs buteurs d’Europe en Italie

La métamorphose de Malen à la Roma est spectaculaire depuis que Gian Piero Gasperini a vu en lui une bonne affaire lors de son recrutement en janvier. L’entraîneur italien a compris que le joueur avait été mal utilisé pendant son passage à Aston Villa et l’a immédiatement replacé dans l’axe de l’attaque. Gasperini avait déjà souligné que l’ancien joueur du PSV était « redoutable devant le but » lorsqu’il évoluait dans l’axe, une conviction confirmée par son impressionnante série de performances en 2026.

Les statistiques justifient l’enthousiasme suscité par le joueur originaire de Hollande-Septentrionale, qui a trouvé une régularité qui lui avait échappé au Borussia Dortmund et à Aston Villa. Depuis le début de l’année civile, Malen a inscrit 22 buts, un total supérieur à ceux de stars mondiales comme Harry Kane et Kylian Mbappe dans les grands championnats européens. Cette efficacité devant le but fait de lui l’un des joueurs les plus performants de Serie A. Il récompense chaque semaine la confiance de Gasperini par des prestations décisives.

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Une longue incertitude sur son meilleur poste

Les sélectionneurs néerlandais successifs ont peiné à trouver le meilleur poste de Malen, ce qui a freiné sa carrière internationale. Frank de Boer avait notamment préféré Wout Weghorst lors de l’Euro 2021, tandis que Louis van Gaal ne l’avait pas retenu du tout dans le groupe pour la Coupe du monde 2022. Même sous Ronald Koeman, Malen a alterné entre le onze de départ et le banc, souvent utilisé sur un côté plutôt que dans l’axe, où il est devenu si dangereux à Rome.

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Le tournoi disputé l’été dernier aux États-Unis devait lui permettre de franchir un cap, mais les buts ne sont pas venus face à des adversaires comme l’Algérie, l’Ouzbékistan et le Japon. La perspective constante du retour de Memphis Depay a encore compliqué sa situation, jusqu’à ce qu’il perde sa place au profit de Brian Brobbey. Mais avec Brobbey actuellement indisponible et Xavi mettant en place un jeu offensif à haute intensité, Malen a désormais l’occasion de s’approprier enfin le numéro neuf.

Malen attendu face à la Grèce

L’avant-centre de 27 ans devrait disputer son premier match sous les ordres de l’ancien maître à jouer du milieu de terrain du FC Barcelone lors de la rencontre face à la Grèce, apportant à l’attaque une puissance de feu dont elle a grand besoin. Xavi a salué l’attitude de Malen et sa forme actuelle, convaincu qu’il peut devenir un élément clé de son dispositif.

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« Il s’entraîne très bien et il est en excellente forme. Il a montré qu’il était parfaitement à l’aise. C’est vraiment un joueur doté de nombreuses qualités qui renforcent notre équipe, et j’ai hâte de le voir sur le terrain », a conclu Xavi.