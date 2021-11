Xavi prévient : "Nous sommes le Barça, on ne peut pas perdre"

"Bienvenue à la maison". Le Barça n’a pas fait dans l’originalité pour souhaiter un bon retour à Xavi. Il faut dire que le club catalan n’a pas eu besoin d’en faire trop pour annoncer le retour de son ancien milieu. L’excitation est totale chez les fans blaugrana depuis le limogeage de Ronald Koeman et la possibilité de plus en plus grande de voir Xavi s’asseoir sur le banc.





Il faudra encore attendre quelques semaines et la trêve internationale mais Xavi est officiellement l’entraîneur du Barça, après avoir signé son contrat sur la pelouse du Camp Nou et 10 000 socios.





"Je ne vais pas pleurer mais je remercie tout le club, tous les fans, c’est incroyable. Nous allons travailler pour gagner de nombreux titres. Le Barça ne peut pas perdre, nous devons gagner de nouveau, toujours gagner."





"Je me suis souvenu de nombreux souvenirs. Les supporters sont excités de mon retour. Il faudra les récompenser par des efforts, des sacrifices, du bon football. Nous sommes le Barça."

Xavi veut retrouver l'ADN Barça

Les belles paroles d’un début de mandat, les supporters qu’ils soient de Barcelone ou d’un autre club en ont l’habitude. Mais, quand elles sortent de la bouche de Xavi, la volonté d’y croire est bien plus forte que la situation sportive actuelle du Barça peut le laisser suggérer.





Le nouvel entraîneur catalan est conscient du chantier qui l’attend mais souhaite s’inspirer des entraîneurs qu’il a côtoyés pour redresser la barre. Avec comme mentor, Pep Guardiola, présent dans les travées du stade pour la présentation.





"Il a été une référence pour moi comme joueur et manager. C'est le meilleur manager du monde. Je comprends la pression, que je suis dans le meilleur club du monde."





L'article continue ci-dessous

"Je me souviens des conseils de nombreux anciens entraîneurs (Van Gaal, Rijkaard, Luis Enrique, Guardiola), ils m'ont donné de l'expérience. C'est mon ADN. J'apprends de nombreux managers, aussi d'autres sports."





"Nous devons travailler beaucoup, être une équipe, profiter, s'entraîner beaucoup. Nous devons être emballés. Les joueurs le savent. Nous nous ne traversons pas notre meilleur moment mais nous voulons jouer notre meilleur football et décrocher des bons résultats."