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Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, a officiellement confié le brassard de capitaine à Frenkie de Jong pour la trêve internationale en cours. Le milieu du FC Barcelone dirige les Pays-Bas en l’absence de Virgil van Dijk, écarté en raison d’une gêne physique.

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De Jong hérite du brassard de capitaine

Xavi, qui dirige actuellement la sélection des Pays-Bas, a confirmé lors de la conférence de presse de jeudi que De Jong serait capitaine pour les prochains matches de Ligue des nations. Les Pays-Bas affronteront la Grèce ce vendredi à la Johan Cruyff Arena, avant de se rendre à Berlin pour défier lundi l’Allemagne de Jurgen Klopp. Cette décision intervient alors que le capitaine habituel Van Dijk reste indisponible pour les deux rencontres en raison de problèmes de blessure.

De Jong connaît déjà la responsabilité que représente le fait de porter les couleurs de son pays, mais cette nomination marque une étape importante dans sa carrière internationale. Le milieu de terrain a exprimé sa fierté à l’idée d’assumer ce rôle plus tôt cette semaine : « Bien sûr, cela représente quelque chose. Je pense qu’être capitaine est un grand honneur pour tout le monde, et pour moi aussi. Capitaine de mon pays. Être international est le plus haut niveau auquel on puisse aspirer et, maintenant, je suis aussi le capitaine des Pays-Bas. »

Xavi explique son choix

Le sélectionneur des Pays-Bas a souligné les qualités qui font de De Jong le choix évident pour mener l’équipe en l’absence de Van Dijk. Pour l’avoir entraîné au FC Barcelone, Xavi connaît bien le profil mental et technique du milieu de terrain.

« Tout d’abord, pour sa personnalité. Il veut avoir le ballon, il veut progresser chaque jour et faire partie de l’équipe. Je le connais très bien et il prend toujours ses responsabilités », a déclaré Xavi aux médias.

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Une qualité de classe mondiale

Au-delà de ses qualités de leader, l’importance tactique de De Jong dans le système néerlandais est considérable. Xavi le considère comme un élément fondamental de l’identité de l’équipe, quel que soit le joueur qui porte le brassard. L’entraîneur l’a souligné : « Et bien sûr, également pour ses qualités. Je le considère comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Ces raisons sont très importantes pour moi en tant qu’entraîneur. »

Ce match contre la Grèce sera la 71e sélection de De Jong, dont le parcours international a commencé en septembre 2018, lorsqu’il est entré en jeu à la place de Georginio Wijnaldum contre le Pérou. Depuis, il s’est imposé comme un titulaire régulier. Xavi est désormais le quatrième sélectionneur sous les ordres duquel De Jong évolue, après Ronald Koeman, Frank de Boer et Louis van Gaal.

Les enjeux en Ligue des nations

Ces deux prochains matches sont cruciaux pour les espoirs des Pays-Bas d’atteindre les quarts de finale de la Ligue des nations. Les Pays-Bas occupent actuellement la première place du groupe avec huit points, à égalité avec la Grèce, ce qui rend la rencontre de vendredi particulièrement importante dans la course à la qualification. L’Allemagne suit de près avec cinq points, tandis que la Serbie ferme la marche sans le moindre point.