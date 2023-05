Xavi ne pouvait "pas dormir la nuit" après le départ des anciens

On peut reprocher beaucoup de choses à Xavi Hernandez depuis qu'il a pris ses fonctions, mais favoriser ses amis n'en fait pas partie.

Avant qu'il ne prenne ses fonctions, on s'interrogeait sur sa capacité à remodeler l'équipe et à s'affranchir des vétérans avec lesquels il partageait le vestiaire depuis de nombreuses années.

18 mois après sa nomination, Gerard Piqué est parti, Jordi Alba est sur le départ et Sergio Busquets s'en va de son propre chef, ce qui signifie que la colonne vertébrale du FC Barcelone ne sera plus la même la saison prochaine.

Dans une interview accordée à Esport3, Xavi a révélé qu'il avait eu beaucoup de mal à prendre ces décisions, dans une interview publiée par Marca.

"Quand vous devez prendre des décisions contraires à ce que le joueur voudrait, cela commence à devenir difficile. J'ai dû dire à Piqué de s'écarter, qu'il jouerait moins. J'ai même eu du mal à dormir, parce que nous nous sommes beaucoup amusés ensemble".

Le départ d'Alba est intervenu un peu plus tard, mais il explique qu'après une frustration initiale, l'ancien latéral gauche de Valence a bien réagi.

"Avec Jordi Alba, vous avez le sentiment d'échouer en tant qu'ami, mais vous devez donner la priorité à l'équipe.

Jordi s'est mis en colère, il faut que tu fasses quelque chose pour que l'équipe soit plus forte", a-t-il ajouté. Jordi s'est mis en colère, il faut le comprendre. Mais plus tard, lors d'une discussion de groupe, il nous a dit qu'il était engagé à cent pour cent. Et c'est comme ça que ça s'est passé, comme pour Piqué. Ils ont su partir au bon moment".

Peu de tâches sont plus difficiles que de séparer un club de ses légendes vivantes, qui non seulement jouent un rôle important sur le terrain, mais dominent également le vestiaire. Peut-être y avait-il peu de personnes mieux placées que Xavi pour gérer ce changement de cycle. Quoi qu'il en soit, c'est une décision qui s'est avérée naturelle alors qu'à son arrivée, Piqué et Alba étaient tous deux des piliers essentiels de l'équipe.