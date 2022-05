Xavi ne changerait pas l'ADN du Barça pour celui du Real Madrid

Xavi Hernández s'est présenté devant les médias vendredi pour évaluer les progrès du FC Barcelone avant le choc contre le Betis, qui pourrait sceller sa qualification pour la Ligue des champions. En outre, l'entraîneur n'a pas évité de parler de la qualification du Real Madrid pour la finale de la Ligue des champions, bien qu'il ait justifié le style de jeu de son équipe.

"Se qualifier pour la C1 le plus vite possible"

"Nous avons une occasion en or de nous qualifier pour la Ligue des champions. Nous avons une excellente occasion de remplir les objectifs minimaux du club. Nous y allons avec toute notre motivation. Ils viennent de gagner la coupe et ils sont confiants. Ce sera difficile et nous sommes préparés. Nous voulons les trois points pour assurer la Ligue des champions", a expliqué l'entraîneur du FC Barcelone.

"L'objectif est de se qualifier pour la Ligue des champions. Si nous pouvons terminer à la deuxième place, ce qui nous donne la possibilité de jouer la Super Coupe, tant mieux. Nous ne pouvons pas penser aux objectifs futurs. Nous devons clôturer cette saison. Ce n'est pas encore fait. Demain, nous pouvons certifier notre place dans la Ligue des champions. Puis, en été, nous évaluerons les objectifs à atteindre", a ajouté l'ancien milieu du Barça.

"La victoire contre le Real a rapporté trois points, pas un titre"

Xavi a commenté la "remontada" du Real Madrid mais n'a aucune envie d'avoir le même ADN que son rival : "Ce serait plus difficile pour nous parce que nous avons un style différent. À Anoeta, c'était difficile pour nous et nous avons arraché le match, à Villarreal, c'était comme un match nul et nous avons gagné. Madrid a ce truc où quand tu leur fait un cadeau, ils reviennent vers toi. Ils commencent à y croire et ils ont cette dynamique positive. C'est leur ADN. Le football est ainsi fait, ce n'est pas toujours l'équipe qui le mérite le plus qui gagne".

"Il nous faudrait des années pour gagner d'une manière différente. Ce qui est clair pour moi, c'est qu'en jouant avec ce modèle de jeu, nous avons remporté cinq Ligues des champions, de nombreux titres de champion et une reconnaissance mondiale. Ils se souviennent du Barça de Guardiola et Messi. Ils se souviennent de la façon dont il a été joué. Pour moi, c'est crucial. Je n'ai aucun doute. C'est le chemin. Il n'y a pas d'autre moyen au Barça. Cela peut prendre plus de temps que d'habitude et nous devons être patients. L'histoire le dit. Nous devons nous battre pour l'obtenir et les fans du Barça se sentent plus fiers", a ajouté l'entraîneur du Barça.

Xavi est conscient que le succès du Real Madrid ne fait pas plaisir à ses supporters, mais il leur demande de garder foi en son projet : "Je suis sûr que cela affecte beaucoup de Culés. Nous sommes des antagonistes et c'est une réalité. On m'a dit en novembre que l'objectif principal était d'accéder à la Ligue des champions. Nous sommes dans ces circonstances. Je suis venu avec l'illusion de gagner des titres et cela n'a pas été possible. Pour faire une évaluation globale, l'équipe s'est beaucoup améliorée mais nous n'avons pas été en mesure de nous battre pour les titres. Le Barça doit se battre pour les titres".

"Nous avons donné beaucoup de valeur à l'époque. Le 0-4 signifiait trois points, mais pas un titre. Nous les avons achevés. L'histoire nous dit que lorsque vous laissez Madrid à 0-2 ou 0-3, ils ont les joueurs pour revenir. Cela nous montre comment nous devons être compétitifs à l'avenir. Nous devons être plus réguliers pour nous battre pour les titres. Nous avons montré un peu de ce que nous pouvons devenir. Nous devons être plus réguliers et le faire dans les matches décisifs", a conclu la légende catalane.