Xavi n'a pas été "enthousiasmé" par le jeu de l'Équipe de France lors de la Coupe du monde 2018 en Russie

Lors d'un entretien dans Marca, l'ancien milieu de terrain des Blaugrana a expliqué pourquoi les performances de Bleus ne l'ont pas enchanté cet été.

Formé à la Masia et présent au FC Barcelone pendant 17 saisons, Xavi est un puriste du jeu, un héritier des idéaux de Johan Cruyff et de Pep Guardiola sur le terrain. Aujourd'hui du côté d'Al Sadd, au Qatar, le milieu de terrain âgé de 38 ans prépare sa reconversion en tant qu'entraîneur.

Dans un entretien accordé à Marca, l'ancien partenaire de Lionel Messi est revenu sur l'un des moments phares de l'année 2018, la victoire de l'Équipe de France lors de la Coupe du monde en Russie. Xavi a ainsi indiqué pourquoi il n'était pas en phase avec le jeu pratiqué par Didier Deschamps en Russie.

Selon le vainqueur du Mondial 2010 avec la Roja, la quête du résultat a été plus importante que le contenu pour les Bleus. "Pendant un Mondial, les entraîneurs sont pragmatiques à cause de la peur de l'élimination. Et je comprends. Je suis d'une autre école, d'avoir le ballon et de prendre les risques, mais à 70 ou 80% en Coupe du monde, personne n'assume et attend une occasion pour marquer. C'est dommage. Le résultat vous donne tellement raison que cela convainc les gens. Mais pas moi."

"C'est une équipe organisée, peu flamboyante, mais avec beaucoup de qualités"

Pour Xavi, Hugo Lloris et les siens ont démontré une force collective avec de la solidarité, en dépit d'une certaine audace sur le terrain. "La France ne m'inspire rien d'autre que le fait qu'elle soit championne du monde, point. C'est une équipe organisée, peu flamboyante, mais avec beaucoup de qualités : tout le monde travaille, ils ont des fusées en contres, vous voyez Griezmann et Mbappé partir dans le dos... Bien, mais moi, ça ne m'enthousiasme pas. Mais bon, on apprend de tout."