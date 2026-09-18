Xavi n’appelle pas le joueur écarté : « Il a dû l’apprendre par les médias »

Guus Til ne figure pas dans la sélection des Pays-Bas, comme cela est apparu clairement vendredi. L’entraîneur du PSV, Peter Bosz, regrette surtout la manière dont le milieu offensif a appris la mauvaise nouvelle.

Til faisait partie l’été dernier de la sélection pour la Coupe du monde du prédécesseur de Xavi, Ronald Koeman. Le joueur du PSV n’a d’ailleurs participé qu’en tant que remplaçant au match de groupe remporté 5-1 contre la Suède.

Bosz trouve dommage que Til n’ait pas été appelé par Xavi. « Personnellement, c’est extrêmement dommage pour lui », soupire l’entraîneur du champion en titre d’Eindhoven.

« Guus a dû l’apprendre par les médias. Je trouve cela tout de même étonnant. Si tu as fait partie d’une Coupe du monde. Alors je m’attendais quand même à ce qu’ils l’appellent, et qu’ils le lui disent », ajoute un Bosz surpris. « Donc il a dû l’apprendre par les médias. »

« Quand, à mon époque, je n’en faisais pas partie, je recevais un coup de fil », explique l’entraîneur du PSV lors d’un point presse ce vendredi après-midi, lui qui a lui-même disputé huit sélections en tant que joueur, soit autant que Til en compte à son actif.

Ruben van Bommel a bien été sélectionné par Xavi pour les prochaines rencontres de Ligue des nations. L’ailier gauche a appris la bonne nouvelle personnellement, souligne Bosz.

« Il a reçu un coup de fil et nous l’a annoncé. Notre objectif n’est pas forcément d’envoyer des joueurs chez les Pays-Bas. Mais cela nous rend fiers », conclut l’entraîneur du PSV.