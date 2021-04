Xavi : "Le Barça n'a pas suffisamment tiré profit de Messi"

L'ancien milieu barcelonais estime que Lionel Messi n'a pas offert au club catalan tout ce qu'il pouvait offrir.

Lionel Messi a aidé Barcelone à glaner une collection impressionnante de trophées au fil des ans, mais Xavi pense que le club catalan "n'a pas suffisamment profité de lui" et devrait avoir encore plus de titres à son actif.

À 33 ans, le sextuple lauréat du Ballon d'Or est en train de peser ses options pour le futur et refléchir s'il n'est pas mieux de relever un autre défi plutôt que de finir sa carrière au Camp Nou. Xavi admet que son ancien coéquipier a parfois eu l'air "triste" cette saison, après qu'il ait exprimé des envies de départ, mais il garde l'espoir de voir La Pulga opter pour la stabilité pour peu que le Barça renoue avec la gloire.

"Cela me rendait triste de voir Leo triste"

L'ancien capitaine du Barca a déclaré à TV3: "Vous devez vous assurer que Leo est heureux, car avec un Leo heureux et content, vous avez de meilleures chances de gagner des titres. À plusieurs reprises, j'ai eu l'impression l'impression que Leo n'était pas heureux sur le terrain, qu'il était triste et cela me rend triste de ne pas avoir suffisamment profité de lui ces dernières années. Nous avons eu le meilleur footballeur du monde et de l'histoire et nous n'avons pas suffisamment profité de lui."

Ayant passé toute sa carrière professionnelle avec les Blaugrana, Messi a joué un rôle clé dans 10 titres de champion récoltés par les Blaugrana, et il se peut qu'il en gagne un autre en cette année 2021. Sa collection de médailles des vainqueurs de la Copa del Rey a été portée à sept cette saison, tandis que quatre couronnes de la Ligue des champions ont aussi été conquises.

L'article continue ci-dessous

Quand on ajoute à cette moisson trois trophées de la Coupe du Monde des clubs, Messi affiche donc 35 honneurs majeurs dans son époustouflant CV. Un triomphe en Liga cette saison pourrait contribuer à convaincre Messi de continuer avec son club de toujours.

Dans l'état actuel des choses, Messi se dirige vers la sortie puisque son contrat expire au terme de la campagne en cours.

Manchester City et le Paris Saint-Germain font partie de ceux qui surveillent de près les événements au Camp Nou, avec l'espoir de pouvoir mettre la main sur le génie argentin, mais ce dernier a clairement indiqué qu'aucune décision sur son avenir ne le serait. être fait jusqu'à l'été.