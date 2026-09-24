Frenkie de Jong ne sera pas encore présent avec l’équipe des Pays-Bas lors de la première trêve internationale du sélectionneur Xavi Hernández, mais tout porte à croire qu’il sera de nouveau disponible pour les matches internationaux de novembre. C’est ce qui ressort des propos de Xavi au micro de TV3, la principale chaîne publique de télévision de Catalogne.

De Jong est toujours en convalescence après une blessure au genou, contractée lors de la dernière Coupe du monde. Selon Xavi, les choses évoluent désormais dans le bon sens, et le milieu de terrain prévoit de reprendre prochainement l’entraînement collectif, lorsque ses coéquipiers reviendront de la trêve internationale.

« J’ai parlé avec lui, nous avons une très bonne relation », entame Xavi, qui a travaillé avec De Jong pendant près de trois saisons au FC Barcelone. « Il est satisfait de la manière dont se déroule sa récupération et il se sent très bien. Nous verrons, nous verrons. »

Plus tôt cette semaine, le quotidien espagnol SPORT avait déjà indiqué que De Jong faisait de « grands progrès » dans sa récupération. Il y a quelques semaines, il s’était brièvement entraîné sur le terrain avec les kinés, mais avait dû rentrer après quelques sprints seulement, car il ressentait encore trop de gêne. Depuis, il s’entraîne de nouveau seul sur le terrain, et la douleur a quasiment disparu.

« Je pense que le plus important après cette pause sera de voir s’il peut réintégrer le groupe et s’il se sent suffisamment bien pour pouvoir rejouer à cent pour cent », poursuit Xavi, qui voit aussi en De Jong un élément important de l’équipe des Pays-Bas.

De Jong est revenu de vacances au FC Barcelone avec des douleurs au genou. Il les avait conservées de la Coupe du monde disputée avec l’équipe des Pays-Bas, où il avait joué les trois derniers matches en ayant mal, après un mauvais diagnostic du staff médical de la KNVB.

Des examens réalisés à Barcelone ont révélé que De Jong souffrait d’une déchirure du ligament collatéral médial du genou droit. Le club lui avait conseillé de subir une opération, mais De Jong a choisi un traitement conservateur. Désormais, la situation semble de nouveau évoluer dans le bon sens.