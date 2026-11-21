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Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, s’est réjoui du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des nations de l’UEFA, qui opposera son équipe au Portugal. Il voit dans cette double confrontation un test essentiel pour mesurer les progrès de son groupe, qui vise une place dans le dernier carré.

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Un choc de taille attend les hommes de Xavi

Le tirage au sort effectué à Nyon a ouvert la voie à une rencontre prometteuse en mars 2027 entre les Pays-Bas et une équipe du Portugal elle aussi en quête de régularité. Pour Xavi, ce match sera l’occasion idéale de mesurer le niveau actuel de son équipe sur la scène internationale. Les Néerlandais ont atteint ce stade après avoir terminé deuxièmes de leur groupe, tandis que leurs adversaires ont fini en tête du groupe 4 devant la Norvège, malgré une récente et lourde défaite 4-1 contre le Danemark.

Malgré l’irrégularité des résultats récents, dont une lourde défaite 5-0 face à l’Allemagne, Xavi voit des similitudes entre les deux sélections, toutes deux engagées dans une période de changements structurels. « C’est un très bon test pour nous. Ils sont dans une situation similaire. Ce sont deux équipes en transition », a déclaré Xavi sur les canaux officiels de la KNVB. « Tous les adversaires possibles auraient représenté un grand défi. Ce ne sera pas facile, mais le Portugal n’a pas toujours eu la tâche facile non plus. »

Un adversaire familier et une histoire à écrire

Le Portugal reste un adversaire redoutable : il a remporté la première édition de la Ligue des nations en 2019 en battant les Pays-Bas en finale. Hernandez n’a pas oublié cet épisode et connaît la culture de la victoire au sein de la sélection portugaise. Il a souligné que la génération actuelle de joueurs portugais possède la précieuse expérience des titres, un obstacle que sa jeune équipe néerlandaise devra apprendre à surmonter pour réussir.

Ce quart de finale marque par ailleurs une nouvelle ère pour l’adversaire des Pays-Bas, après la retraite internationale de Cristiano Ronaldo, qui a terminé sa légendaire carrière avec 146 buts. « Cette génération a l’expérience des titres », a déclaré Xavi. « Nous allons désormais analyser le Portugal en profondeur. J’ai vu son match contre le pays de Galles. Il a gagné 2-3, a beaucoup souffert, mais il a gagné. C’est un groupe talentueux. Tout le monde sera prêt. »

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Se préparer pour le Championnat d’Europe

Pour le staff technique néerlandais, ces rencontres ont une utilité qui dépasse largement la conquête du trophée de la Ligue des nations. À l’approche du Championnat d’Europe, Xavi voit dans ces matches officiels la meilleure préparation possible aux exigences d’un tournoi. Il estime qu’affronter des adversaires de premier plan est le seul moyen de s’assurer que ses joueurs sont prêts, sur les plans psychologique et tactique, pour les plus grandes échéances.

« C’est aussi ce dont nous avons besoin. Nous avons très bien joué à domicile contre l’Allemagne, mais très mal à l’extérieur. Nous savons maintenant comment cela se passe face aux grandes nations. Nous nous préparons pour un Championnat d’Europe. La Ligue des nations est une compétition qui a pris de plus en plus de valeur ces dernières années et constitue aussi une préparation idéale pour cela », a ajouté le sélectionneur.

Composer avec un calendrier chargé

Ces quarts de finale auront lieu à un moment crucial de la saison des clubs, alors que les compétitions européennes entreront dans leur phase décisive. Xavi espère pouvoir compter sur ses joueurs clés pendant cette période intense. « C’est souvent à ce moment-là que tout le monde est au meilleur de sa forme, à condition que les joueurs restent en bonne santé. J’espère que nous pourrons aborder ces matches avec un groupe en forme et solide. Ce sont de belles rencontres à attendre avec impatience », a-t-il conclu.