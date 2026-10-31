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Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi, s’est exprimé sur la chute brutale du niveau de Ronaldinho après son sacre au Ballon d’Or avec Barcelone. Le légendaire milieu espagnol a assuré que le déclin soudain du Brésilien était uniquement dû à un manque de motivation et d’envie de gagner, et non à son mode de vie décrié en dehors des terrains.

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Une baisse de forme soudaine

Xavi a livré son analyse sur le déclin soudain de son ancien coéquipier au Barça, Ronaldinho. Les performances de l’icône brésilienne ont sensiblement baissé peu après son Ballon d’Or remporté en 2005.

Si de nombreux supporters et observateurs ont longtemps mis en cause le goût de l’attaquant pour les fêtes tardives, Xavi voit une autre explication. Selon l’Espagnol, Ronaldinho a tout simplement perdu son esprit de compétition.

Après avoir remporté des titres en Espagne et en Europe avec le club catalan, l’attaquant a eu du mal à rester motivé. L’ancien milieu de terrain estime qu’il s’agit d’un piège psychologique dans lequel de nombreux sportifs de haut niveau finissent par tomber.

Une question de mentalité, pas de soirées

Dans un entretien accordé à Prakhar Gupta, Xavi a expliqué que Ronaldinho avait le sentiment d’avoir déjà tout accompli en club. Une fois les grands trophées individuels et collectifs remportés, sa motivation au quotidien a commencé à s’émousser.

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« Eh bien, je pense que c’était une question de mentalité, a indiqué Xavi. Ronaldinho a absolument tout gagné : la LaLiga et la Ligue des champions avec le Barça, ainsi que le Ballon d’Or. Et ensuite, il s’est probablement dit : bon, j’ai tout accompli. »

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Une comparaison entre grands attaquants

Pour illustrer son propos, Xavi a comparé l’état d’esprit de Ronaldinho à la volonté constante de Lionel Messi de gagner encore. L’attaquant argentin a évolué au sommet du football pendant près de deux décennies.

« Si vous le comparez, par exemple, à Leo Messi, Ronaldinho, c’était plutôt… J’ai déjà fait mon travail, a ajouté Xavi. Et Messi en voulait davantage. Il a continué, encore et encore. C’est une question de mentalité, pas de soirées. »

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Xavi a également établi un parallèle avec la trajectoire de Neymar après son départ du Barça pour le Paris Saint-Germain. Il a déclaré : « C’est aussi arrivé à ‘Ney’. Il a connu une grande période à Barcelone, où nous avons remporté une Ligue des champions, puis il a signé au PSG. Dans ce cas aussi, je pense que c’était une question de mentalité. »

Rester au sommet dans la durée

Xavi a conclu son analyse en saluant l’exceptionnelle longévité de Messi et de Cristiano Ronaldo. Selon lui, les joueurs qui ne prennent pas conscience de leur baisse de motivation ne peuvent pas conserver le même niveau sur le terrain.

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« Quand on ne comprend pas que sa mentalité décline, qu’elle chute vraiment, et qu’on n’est plus le même joueur, a-t-il conclu. La même chose n’est pas arrivée, par exemple, à Cristiano Ronaldo ou à Messi, qui sont des bêtes. »