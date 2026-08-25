Xavi fait une grande révélation sur Frenkie de Jong avec les Pays-Bas : « Il a dit en catalan que… »

Pour beaucoup, c’est un mystère de savoir ce dont Xavi parlait à la fin de sa première conférence de presse mardi à Zeist. Le nouveau sélectionneur des Pays-Bas est temporairement passé au catalan, mais Valentijn Driessen a désormais apporté des précisions.

« Il l’a fait en catalan, cela n’a pas été traduit. Mais il a indiqué que Frenkie de Jong allait devenir son joueur clé », assure Driessen dans une vidéo de De Telegraaf. « Xavi lui-même l’a d’ailleurs toujours été. Avec, entre autres, Sergio Busquets. »

« Il a dit que Frenkie de Jong comprend très bien sa philosophie et la manière dont il veut jouer », explique Driessen. « Ils ont bien sûr déjà travaillé ensemble à Barcelone, donc il va vraiment devenir son bras droit. »

« Frenkie devra le faire pour lui, il devra aussi parvenir à entraîner le reste des joueurs avec lui », poursuit Driessen, qui doute par ailleurs que ce soit un bon choix de la part de Xavi. « Est-ce vraiment là que se situent les qualités de Frenkie de Jong… »

« Bien sûr, oui, sur le plan des qualités footballistiques, mais quand il s’agit d’embarquer tout un groupe de joueurs ? C’est ce qu’il faudra voir. »

« Je viens aussi de parler rapidement avec le médecin, car De Jong s’est bien sûr blessé en Amérique. Mais fin septembre, il ne sera probablement pas là, lors du premier rassemblement international », poursuit Driessen.

« Peut-être que Xavi l’appellera quand même pour qu’il soit présent, parce qu’il va bien sûr expliquer aux joueurs ce qu’il veut exactement. Dans ce cas, il sera peut-être utile de le convoquer quand même, mais il ne jouera pas. »