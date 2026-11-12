Xavi est très clair : « Il est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde »

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Frenkie de Jong sera le capitaine de l’équipe des Pays-Bas au cours de la semaine à venir. Le sélectionneur Xavi Hernández l’a confirmé jeudi après-midi en conférence de presse.

Après le forfait de Virgil van Dijk, Xavi devait trouver un nouveau capitaine pour les matches de Ligue des nations contre la Grèce et l’Allemagne.

Le sélectionneur a désormais trouvé son remplaçant provisoire. De Jong portera le brassard lors des rencontres à la Johan Cruyff Arena et à l’Olympiastadion.

Denzel Dumfries sera le deuxième capitaine des Pays-Bas en novembre. Cody Gakpo est le joueur suivant sur la liste de Xavi.

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Xavi explique son choix de confier le brassard à De Jong. « D’abord, pour sa personnalité. Il veut le ballon, veut progresser chaque jour et faire partie de l’équipe. Je le connais très bien et il prend toujours ses responsabilités. »

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« Et bien sûr, aussi pour ses qualités. Je le considère comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Pour moi, en tant qu’entraîneur, ces raisons sont très importantes », conclut Xavi.

Lors d’un entretien avec Voetbalzone, De Jong avait déjà évoqué mardi la possibilité de devenir capitaine des Pays-Bas. « Bien sûr, ça me fait quelque chose. Je pense qu’être capitaine est un immense honneur pour tout le monde, et c’est aussi le cas pour moi. »

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« Être le capitaine de son pays. Être international, c’est ce qu’il y a de plus élevé, et maintenant, je suis aussi le capitaine des Pays-Bas », a déclaré De Jong.

De Jong, 29 ans, disputera contre la Grèce son 71e match en sélection. Xavi sera son quatrième sélectionneur, après Ronald Koeman, Frank de Boer et Louis van Gaal.