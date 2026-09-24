Avec Mexx Meerdink et Ruben van Bommel, deux débutants étaient sur le terrain jeudi avec l’équipe des Pays-Bas. Tous deux ont fait une excellente impression face à l’Allemagne, y compris sur le sélectionneur Xavi Hernández.

Meerdink a remplacé Brian Brobbey, blessé, en première période, tandis que Van Bommel est entré en jeu dans les derniers instants. L’attaquant du PSV a délivré une passe décisive sublime à Cody Gakpo dans le temps additionnel, permettant aux Pays-Bas d’arracher le match nul 1-1.

Au sujet de la passe décisive de Van Bommel, Xavi est clair. « Cela montre du caractère. C’était son premier match aujourd’hui avec l’équipe des Pays-Bas et il a fait la différence. Cody aussi, bien sûr », a déclaré le sélectionneur espagnol, en regardant à nouveau les images du 1-1.

« C’est ce dont nous avons besoin. C’est un joueur de très haut niveau », s’enthousiasme Xavi au sujet de Van Bommel. « Je suis très heureux pour Ruben. Nous croyons en lui et il l’a montré. Il l’a aussi mérité, car il a une personnalité formidable. »

Pour Xavi, cette personnalité ne se voit pas seulement dans l’excellent centre de l’extérieur du pied, mais aussi dans l’action qui l’a précédé : l’interception du ballon. « Il a récupéré le ballon. Ensuite est venu ce centre formidable. »

Xavi est également extrêmement satisfait de l’autre débutant, Meerdink. « Il a été formidable. C’est ennuyeux pour Brian (Brobbey, NDLR), car il a livré un gros combat avec les défenseurs allemands. Mais Mexx a lui aussi été formidable. »

« Il a beaucoup travaillé pour l’équipe, il s’est sacrifié. Il a mis beaucoup de pression sur le gardien, il doit être épuisé maintenant. Mais je suis très heureux pour eux », conclut Xavi.