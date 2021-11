Xavi espérait plus contre Benfica : "Ce n'est pas digne du Barça"

Xavi était déçu de la performance du FC Barcelone après le match nul 0-0 contre Benfica mardi, admettant qu'elle n'était pas digne des géants de la Liga. Les Blaugrana ont failli céder un but dans le temps additionnel, mais l'attaquant adverse Haris Seferovic s'est démarqué en ratant le cadre d'une manière incroyable... évitant le pire aux Catalans, au Camp Nou.



L'entraîneur des Blaugrana était particulièrement préoccupé par le manque de confiance de son équipe dans la finition, même s'il s'est dit optimiste quant à l'amélioration de ce trait de caractère avec le temps. "Nous étions bien supérieurs à Benfica et nous avons fait un grand match, nous avons seulement manqué le but", a déclaré Xavi aux journalistes.



"Si nous avions marqué, nous parlerions d'un grand match. Je suis toujours optimiste. Nous sommes le Barca, nous avons du talent et des joueurs pour faire la différence. Mais aujourd'hui, nous avons ajouté un point et ce n'est pas digne du Barca", a-t-il nuancé ensuite.

"Nous avons vu qu'il n'y a pas de problème physique"

"Ce que nous devons faire, c'est retrouver la confiance des joueurs qui peuvent marquer des buts. Nous verrons ce que nous pouvons faire sur le marché en janvier". Le défenseur central Gerard Piqué, quant à lui, a salué le soutien continu des fans au cours d'une saison difficile.

"Les fans jouent un rôle important pour essayer de changer la dynamique, ils nous soutiennent contre vents et marées", a-t-il déclaré. "Je n'ai jamais vu le Camp Nou de cette façon, ça n'a pas de prix et il faut en profiter". Concernant la possibilité d'atteindre les huitièmes de finale, il a ajouté : "Nous dépendons de nous-mêmes, nous allons à Munich avec l'intention de gagner. Ce sera difficile, mais nous sommes de bonne humeur."

En cas de victoire lors de son prochain match de Ligue des champions, le FC Barcelone s'assurerait la qualification. S'il fait match nul et que Benfica perd, il sera aussi qualifié.