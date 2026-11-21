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Le jeune joueur du FC Barcelone Xavi Espart a donné des nouvelles encourageantes de sa convalescence après la grave blessure subie lors du Clasico. Le joueur de 19 ans, qui s’est récemment engagé sur le long terme avec le club catalan, reste déterminé à réaliser son rêve d’y passer toute sa carrière.

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Surmonter le coup dur du Clasico

La progression rapide du jeune joueur vers l’équipe première a été stoppée lorsqu’il a subi une grave blessure à la cheville lors du Clasico , un match qui devait marquer un temps fort de sa carrière, mais qui s’est transformé en épreuve physique. Selon certaines informations, le joueur devrait rester indisponible jusqu’au début de la nouvelle année. Malgré ce contretemps, le joueur formé au club aborde son retour avec patience. Il a souligné que sa priorité était de guérir complètement, plutôt que de revenir trop vite sur le terrain au risque d’une rechute qui retarderait encore sa progression.

Évoquant le poids physique et mental de sa rééducation, le défenseur a reconnu que les premières étapes de sa convalescence avaient été particulièrement éprouvantes. « Je me sens beaucoup mieux depuis ma blessure. Les deux premières semaines ont été vraiment difficiles, mais je vais mieux maintenant. Je ne veux rien précipiter. Je dois m’assurer de bien récupérer », a-t-il expliqué, cité par AS.

Un engagement sur le long terme avec Barcelone

Ces nouvelles de sa blessure interviennent à un moment important pour le défenseur, qui a récemment lié son avenir à long terme au club catalan . En lui faisant signer un nouveau contrat jusqu’en 2030, le club a témoigné de sa grande confiance en son potentiel. Pour le joueur, il n’a jamais fait de doute qu’il voulait rester au Barça, qu’il a décrit comme le « club de ma vie » lors de la cérémonie officielle de signature organisée dans le bureau du président.

Espart a des objectifs clairs pour son parcours au Camp Nou, la domination européenne figurant en tête de ses ambitions. « Je veux passer toute ma carrière au FC Barcelone. Arriver jusqu’ici est difficile, mais y rester l’est tout autant. Mon rêve est de construire ma carrière dans ce club », a-t-il déclaré.

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Faire face aux comparaisons avec Philipp Lahm

L’intelligence tactique du jeune joueur n’a pas échappé à l’entraîneur Hansi Flick, qui a comparé l’Espagnol à la légende allemande Philipp Lahm. Un tel éloge de la part d’un entraîneur qui a travaillé en étroite collaboration avec Lahm au Bayern Munich et en sélection nationale a une portée considérable, même si le joueur tient à garder les pieds sur terre tout en reconnaissant la confiance que cela lui apporte.

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« J’ai pris cette comparaison avec Lahm comme un compliment, et elle m’a un peu surpris. Je ne veux me comparer à personne, surtout pas à Lahm, qui a eu une carrière incroyable. Entendre l’entraîneur dire cela m’a donné davantage confiance », a confié Espart.

La polyvalence, un atout majeur

L’une des principales raisons de la comparaison avec Lahm est la capacité d’Espart à évoluer efficacement à différents postes. S’il a principalement joué arrière gauche cette saison, sa souplesse tactique lui permet de combler les besoins du staff où qu’ils se présentent. Cette attitude dévouée en a fait l’un des favoris du staff technique depuis son passage des équipes de jeunes au groupe professionnel.

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Formé à la Masia, le défenseur a passé des années à observer les plus grandes légendes du club pour perfectionner son jeu. « Cette saison, j’ai davantage joué arrière gauche, mais je jouerai là où l’entraîneur aura besoin de moi. J’ai grandi en regardant le FC Barcelone et Sergio Busquets lorsqu’il jouait au milieu de terrain. Je me suis adapté à tous les postes auxquels on m’a demandé de jouer », a-t-il révélé.