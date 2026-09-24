La confiance de Flick et le choc des minutes chez les seniors

S'exprimant auprès des canaux médiatiques officiels de la RFEF, Espart a reconnu qu'il ne s'attendait pas à jouer un rôle aussi important si tôt dans sa carrière. Il a toutefois assuré qu'il s'était toujours senti prêt à relever le défi si l'occasion se présentait. « Je suis très jeune et pouvoir jouer autant de minutes au Barça n'était pas quelque chose à quoi je m'attendais, mais je savais que, si le moment venait, j'en étais capable », a expliqué le jeune joueur. Son émergence n'a pas seulement surpris le monde du football, elle a aussi eu un impact profond sur son cercle le plus proche. Sa famille et ses amis, tous supporters de toujours du géant catalan, auraient du mal à réaliser son ascension soudaine vers le statut de star.

La fierté née de cette percée constitue une source de motivation majeure pour l'adolescent, alors qu'il continue à gérer les exigences du football professionnel. Espart a souligné la joie que son succès a apportée à son entourage, déclarant : « Mes amis et ma famille, qui sont eux-mêmes très Barça, n'en reviennent pas. Ça me rend très fier de voir qu'ils sont si heureux de mes succès. » Cette influence stabilisatrice sera probablement cruciale alors qu'il continue à concilier les attentes des fidèles du Barça avec son propre développement professionnel sous l'œil attentif du staff technique de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Polyvalence et évolution tactique d'un joyau de La Masia

L'une des principales raisons de l'intégration rapide d'Espart au groupe professionnel réside dans sa remarquable flexibilité tactique. Les entraîneurs modernes apprécient les joueurs capables d'évoluer dans plusieurs zones, et le jeune talent du Barça correspond parfaitement à ce profil. Si de nombreux supporters l'ont vu s'intégrer dans la ligne défensive, sa formation footballistique a commencé dans une zone totalement différente du terrain. Il a révélé avoir passé l'immense majorité de ses années de formation comme point d'ancrage axial, avant qu'un changement tactique lors de son passage avec les Cadete B (moins de 16 ans) ne change complètement la trajectoire de sa carrière. Cette capacité d'adaptation est devenue sa marque de fabrique chez les professionnels.

Espart a détaillé son parcours positionnel, mettant en avant sa transition d'un rôle de pivot au milieu à celui d'atout défensif multifonctionnel. « La première chose que je suis, c'est un joueur, a-t-il souligné. J'ai joué toute ma vie comme pivot, mais lors de ma deuxième année en cadete, on m'a mis arrière droit et j'ai bien fait. Je suis monté et je l'ai fait comme latéral, mais s'il manquait un milieu, on pouvait m'y mettre. Ça a beaucoup plu et au Barça j'ai joué arrière gauche, je peux jouer intérieur... Au début, ça m'a coûté pas mal. J'avais intégré que je jouais comme latéral et si on me mettait comme “6”, c'était difficile pour moi de m'adapter. Mais on s'y habitue. J'ai toujours dit que le plus important, c'est de jouer. »

Cet état d'esprit tourné vers le collectif a permis à Hansi Flick d'utiliser Espart comme un véritable couteau suisse tactique, en comblant les manques sur toute la ligne défensive et dans l'entrejeu chaque fois que les blessures ou la fatigue touchent l'effectif. Qu'il déborde depuis la gauche ou qu'il apporte de la stabilité défensive dans un rôle de sentinelle, l'aisance du jeune joueur avec le ballon, marque de fabrique de la formation de La Masia, reste évidente. En acceptant chaque rôle qui lui est proposé, Espart s'est assuré de rester indispensable à la dynamique de l'équipe première, prouvant que sa qualité technique s'accompagne d'un QI football élevé et d'une volonté d'apprendre sur le terrain.

Ambitions internationales et rêve de la Roja

Actuellement élément vital de la sélection espagnole Espoirs, Espart est bien conscient

En revenant sur son statut actuel et ses objectifs futurs, Espart n'a pas caché ses ambitions d'atteindre le très haut niveau international. « Être là avec l'équipe senior serait incroyable, c'est là qu'il y a les meilleurs. C'est quelque chose dont tu rêves depuis que tu es petit », a-t-il admis. Malgré l'attrait de l'équipe senior, il reste profondément engagé dans ses fonctions internationales actuelles, ajoutant : « Chez les Espoirs, nous avons une grande équipe, des joueurs d'excellente qualité, et en dehors du terrain nous nous entendons très bien. J'ai toujours aimé être avec la sélection, c'est une source de fierté et je suis très heureux. » Alors qu'il continue d'exceller en club comme en sélection, il semble que ce ne soit plus qu'une question de temps avant que ses rêves d'enfance ne deviennent réalité.