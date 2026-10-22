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Xavi Espart à propos du Clasico : nous allons livrer une guerre contre le Real Madrid

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
X. Espart
Espagne

Le jeune joueur du Barça impatient de disputer le Clasico

Le jeune joueur du Barça Xavi Espart se prépare à disputer le premier Clasico comme titulaire de sa carrière, lorsqu'il affrontera le Real Madrid, dimanche prochain, au stade du Camp Nou, dans le cadre de la dixième journée du Championnat d'Espagne.

Espart, âgé de 19 ans et formé à l'académie de « La Masia », a déclaré au sujet de la rencontre tant attendue face au Real Madrid : « La vérité, c'est que ce sera un match de guerre. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes, c'est un Clasico. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Il faut toujours donner 100 % de son effort, et nous avons maintenant l'occasion de leur prendre davantage de points, et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. »

Espart évolue habituellement comme arrière gauche, mais l'entraîneur allemand Hansi Flick a fait appel à lui comme arrière droit lors du dernier match face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, où il a inscrit un but, mais l'équipe française s'est imposée (4-2).

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25 oct. 2026

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Le Barça compte 27 points (le total maximal) en tête du classement de la Liga, avec 6 points d'avance sur le Real Madrid, troisième.



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