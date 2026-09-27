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Rian Rosendaal
Traduit par

Xavi envoie ce joueur des Pays-Bas en tribunes pour le duel contre la Serbie

Serbie vs Pays-Bas
Serbie
Pays-Bas
UEFA Nations League A

Jeremie Frimpong est écarté de la feuille de match par le sélectionneur Xavi pour la rencontre des Pays-Bas face à la Serbie, dimanche, en Ligue des nations. C’est ce qui ressort de la liste de match publiée par l’UEFA.

La sélection des Pays-Bas compte 24 joueurs, alors que le règlement de l’UEFA stipule qu’une feuille de match peut comporter au maximum 23 joueurs. Frimpong prendra donc place en tribunes dimanche à Belgrade.

Gjivai Zechiël ne jouera pas non plus pour les Pays-Bas en Ligue des nations. Le milieu de Feyenoord a été reversé chez les Espoirs néerlandais, qui disputaient un important match de qualification à l’Euro contre la Norvège. Zechiël retrouvera les Pays-Bas après le déplacement en Serbie.

Joshua Zirkzee figure bien dans la sélection de 23 joueurs des Pays-Bas. L’attaquant de Manchester United a été appelé vendredi par Xavi en remplacement de Brian Brobbey, blessé.

Contre l’Allemagne (1-1), la sélection néerlandaise comptait encore 25 joueurs, puisque Lutsharel Geertruida n’avait pas encore dû déclarer forfait sur blessure. Jurriën Timber et Kenneth Taylor ont pris place en tribunes jeudi à la Johan Cruijff ArenA, mais pourront bien jouer dimanche.

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Mexx Meerdink et Ruben van Bommel ont fait leurs débuts avec les Pays-Bas lors du choc contre l’Allemagne. Van Bommel a délivré la passe décisive pour Cody Gakpo dans le temps additionnel, permettant aux Pays-Bas d’arracher le point du nul.

Xavi a indiqué lors de la conférence de presse de samedi qu’il allait faire tourner. Joey Veerman peut donc espérer une place de titulaire contre la Serbie, après sa bonne entrée en jeu face à l’Allemagne.

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