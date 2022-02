Xavi donne son feu vert à Dani Alves

Joan Laporta a peut-être fait son premier grand pas en tant que président en nommant Xavi Hernandez comme entraîneur, mais l'ancien patron d'Al Sadd est maintenant prêt à faire sa propre signature après avoir donné son feu vert à la poursuite de Dani Alves par le FC Barcelone.

Les rumeurs ont circulé ces derniers jours selon lesquelles l'ancien latéral droit de Séville serait ouvert à l'idée de rejoindre les géants catalans, le club où il a connu ses plus grands succès, mais cela dépendrait de la volonté de Xavi.

Les Blaugrana vivent dans des conditions financières difficiles et Laporta n'a pas voulu imposer des joueurs à son nouvel entraîneur, mais lui donner les meilleures chances de réussite en lui permettant de prendre des décisions.

Alves est maintenant à un pas de signer pour Los Cules, il ne manque plus qu'un accord sur les conditions financières à ce stade.

Il deviendra la première signature de l'ère Xavi, ce qui est quelque peu ironique puisqu'il était l'un des tout premiers à arriver sous l'ère Pep Guardiola également.

Xavi a identifié le leadership que le Brésilien peut apporter, ainsi que la résolution d'un problème de profondeur au poste d'arrière droit, l'entraîneur catalan voyant Sergi Roberto comme un milieu de terrain et Oscar Mingueza comme un défenseur central, tous deux ayant été forcés d'agir comme des joueurs utilitaires dans ce rôle pendant l'absence de Sergino Dest.

A 38 ans, il est évident qu'Alves ne pourra pas jouer tous les matchs, et c'est d'autant plus un problème quand on sait qu'il n'a pas joué au football depuis septembre, quand il a résilié son contrat avec Sao Paulo.