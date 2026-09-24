Wout Weghorst va de nouveau être appelé en équipe des Pays-Bas. Les analystes de la NOS tirent catégoriquement cette conclusion après le match nul 1-1 contre l’Allemagne, lors duquel Brian Brobbey est sorti sur blessure. Le sélectionneur Xavi Hernández confirme qu’il va ajouter un nouvel attaquant à sa sélection.

Brobbey s’est blessé très tôt dans la rencontre en démarrant pour récupérer le ballon, puis a dû céder sa place. Il semblerait qu’il s’agisse d’une blessure aux ischio-jambiers. Mexx Meerdink a connu des débuts convaincants avec les Pays-Bas contre les Allemands en entrant en jeu.

Xavi n’a laissé aucun doute sur ses intentions après la rencontre. « Nous allons appeler quelqu’un », a confirmé le sélectionneur. « Je ne sais simplement pas encore qui. Nous allons en décider maintenant. »

À la NOS, un nom a été cité presque immédiatement : Weghorst. « Je crois que, quand Brobbey s’est blessé, quelqu’un est monté dans sa voiture depuis Enschede », a plaisanté Rafael van der Vaart, après quoi le présentateur Sjoerd van Ramshorst a immédiatement cité le nom de l’attaquant : « Wout Weghorst. »

Ronald de Boer aussi ne voit guère d’autre choix logique pour Xavi. « Il n’y a pas beaucoup d’autres options, donc je pense que Wout est une option réaliste », a déclaré l’ancien international, qui a en outre souligné les performances de l’attaquant au FC Twente : « Il est en grande forme. À Twente, il fait très bien les choses. »

Memphis Depay a également été évoqué, mais De Boer s’attend à ce que Xavi choisisse plutôt Weghorst à l’heure actuelle. « Je pense qu’en ce moment, il choisira plutôt Wout que Memphis. C’est mon sentiment. »







