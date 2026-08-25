Xavi a bouclé sa première conférence de presse en tant que sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas. L’Espagnol s’en est bien sorti en anglais et a répondu aux questions des journalistes présents, sauf à une.

« Une dernière question sur la situation internationale dans le football », lance-t-on dans la salle. « Tant sur le terrain qu’en dehors, la FIFA et Gianni Infantino font l’objet de nombreuses critiques. Lundi, plusieurs légendes de la FIFA se sont exprimées, la KNVB s’est exprimée, l’UEFA s’est exprimée. Quelle est votre vision de la situation actuelle ? »

Xavi a alors immédiatement fait savoir qu’il ne voulait pas de cette question. « Je ne veux pas en parler ! Merci. » Le sélectionneur ne voulait parler que des Pays-Bas.

La question ne tombait cependant pas complètement du ciel. La FIFA et Infantino sont ces derniers temps fortement sous le feu des critiques, plusieurs organisations réclamant le départ du président. Ainsi, différentes organisations, dont la KNVB, se sont déjà exprimées avec fermeté.

Xavi ne voulait toutefois pas s’y risquer lors de son premier point presse en tant que sélectionneur des Pays-Bas.

Après sa brève réaction, l’entraîneur espagnol n’a donné aucune autre explication sur sa position. Il s’est ensuite de nouveau concentré sur les sujets sportifs autour de l’équipe des Pays-Bas.

Xavi a notamment évoqué sa conviction en matière de style de jeu et les internationaux néerlandais qui évoluent en Arabie saoudite. Le talent de l’AZ Kees Smit a également été brièvement abordé.