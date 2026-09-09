Xavi aperçu en tribunes chez un participant anglais à la Ligue des champions

Xavi était présent à Anfield mercredi. Le sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas s’y trouvait pour observer Virgil van Dijk. Le défenseur central de Liverpool s’est imposé 2-1 face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions.

Van Dijk, 96 sélections, a disputé l’intégralité de la rencontre avec le géant anglais. Jeremie Frimpong et Ryan Gravenberch sont entrés en jeu après la pause sur décision du manager Andoni Iraola. Cody Gakpo était absent à Liverpool en raison d’une blessure.

Xavi est à Liverpool pour parler avec Van Dijk. Le capitaine de l’équipe des Pays-Bas avait récemment déjà fait savoir dans les médias anglais qu’il allait avoir cette discussion avec l’entraîneur espagnol.

« Cela dépend un peu de cette conversation et de la manière dont je me situe. Tout le monde veut se sentir apprécié, aimé et important. Je sens que je peux encore être précieux et important pour l’équipe. Si nous pensons la même chose à ce sujet, deux belles années nous attendent jusqu’à l’Euro 2028. Sinon, on verra bien », a déclaré Van Dijk.

Xavi était présent samedi à Amsterdam pour assister à Ajax - PSV. Un jour plus tard, plusieurs adjoints avaient pris place dans les tribunes du stade Abe Lenstra pour la rencontre entre le SC Heerenveen et l’AZ.

Le sélectionneur profite de cette période pour voir les internationaux à l’œuvre, aux Pays-Bas comme à l’étranger. C’est sur cette base que la sélection définitive sera composée par Xavi.

Les Pays-Bas disputeront quatre matches de Ligue des nations entre le 24 septembre et le 4 octobre. La Serbie sera l’adversaire à deux reprises, tandis que l’équipe affrontera aussi l’Allemagne et la Grèce.