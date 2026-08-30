Xavi a été alerté sur un joueur qui n’avait encore jamais joué avec l’équipe des Pays-Bas

Youri Mulder est très impressionné par les performances de Wouter Burger en Bundesliga. Le consultant espère que le milieu de terrain du TSG Hoffenheim figurera rapidement dans les petits papiers du sélectionneur Xavi.

Dans les colonnes de De Telegraaf, Mulder désigne Burger comme le joueur à suivre cette saison en Allemagne. « Un joueur sous-estimé aux Pays-Bas, qui s’épanouit totalement en Bundesliga. »

Selon l’ancien attaquant de Schalke 04, Burger fait partie des meilleurs joueurs de l’effectif d’Hoffenheim. « Un club qui fait du bon travail en matière de développement des joueurs et de recrutement des bons profils. Burger est devenu l’un des meilleurs milieux de terrain de Bundesliga. »

Mulder voit toutefois un obstacle en ce qui concerne l’équipe des Pays-Bas. Le spécialiste de la Bundesliga craint que Burger ne soit sorti des radars aux Pays-Bas, puisqu’il évolue à l’étranger depuis 2021.

« Aux Pays-Bas, il est sorti des radars, mais il devrait assurément figurer sur la liste du nouveau sélectionneur Xavi », glisse enfin Mulder à l’attention du nouveau sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas.

Burger a joué pour plusieurs équipes de jeunes néerlandaises, y compris les Espoirs néerlandais. L’ancien joueur de Feyenoord n’a pas encore eu de temps de jeu avec l’équipe des Pays-Bas.