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Xabi Alonso lutte pour conserver son poste à Stamford Bridge après une série de mauvais résultats qui s’est achevée par une défaite humiliante à domicile. L’Espagnol a été averti que son passage dans l’ouest de Londres pourrait prendre fin prématurément s’il ne redresse pas immédiatement et radicalement les résultats comme les performances.

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Stamford Bridge se retourne contre Alonso lors d’une lourde défaite

La frustration a gagné Stamford Bridge samedi lorsque Chelsea s’est effondré face à Leeds, s’inclinant 4-1 . Ce revers faisait suite à une défaite 1-0 contre Sunderland, en difficulté, deux semaines plus tôt, ainsi qu’à une rare défaite à domicile face au rival Tottenham.

Les supporters ont exprimé leur colère en lançant « Tu ne sais pas ce que tu fais » en direction du banc lors de l’entrée de Malo Gusto. Même si chacun comprend que ses méthodes ont besoin de temps pour porter leurs fruits, les remplacements d’Alonso suscitent régulièrement des critiques.

Cundy livre un verdict sans appel sur une prestation « dégoûtante »

L’ancien joueur de Chelsea Jason Cundy a livré un jugement cinglant sur talkSPORT après la débâcle face à Leeds, avertissant qu’un changement se profile sans réaction immédiate.

« On est nuls. On a été tellement mauvais, c’était tellement mauvais… Je n’en reviens pas de ce que je viens de voir, a déclaré Cundy. C’était une prestation inquiétante, inquiétante. Si ça continue, Alonso ne gardera pas son poste, je peux vous le dire. »

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Soulignant les défaites consécutives contre Sunderland et Leeds, deux équipes en difficulté, il a fustigé cet effondrement. « On ne peut pas faire ce qu’on a fait contre Sunderland, on ne peut pas faire ce qu’on a fait contre Leeds aujourd’hui et perdre ces deux matches, a-t-il ajouté. On a été dégoûtants aujourd’hui, absolument dégoûtants. Je cherche encore mes mots… Plus les minutes passaient, plus on empirait, et plus Leeds jouait bien. »

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L’écart avec Arsenal se creuse et fait craindre une place dans la seconde moitié du classement

Après 11 journées de Premier League, Chelsea occupe la huitième place et compte déjà 12 points de retard sur le leader, Arsenal. Cette régression amène Cundy à s’interroger sur la place à laquelle le club terminera la saison.

« J’ai presque du mal à croire à quel point on a été mauvais, vraiment, je ne plaisante même pas. Je suis inquiet… Je m’inquiète de la tournure que va prendre cette saison, a reconnu Cundy. Sincèrement, maintenant, je suis inquiet… Je suis inquiet de ce que cette saison nous réserve. »

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Il a ajouté : « Je suis tout à fait honnête, je ne sais pas si on va finir… On ressemble à une équipe de seconde moitié de tableau, clairement de seconde moitié de tableau… N’importe qui aurait pu nous battre, tellement on a été mauvais. J’ai vraiment du mal à comprendre comment on a pu être aussi mauvais. »

Des rendez-vous cruciaux face à des adversaires en difficulté

Alonso va immédiatement être mis à l’épreuve avec deux matches consécutifs contre des équipes proches du bas du classement. Chelsea se rendra chez Nottingham Forest, en difficulté, le week-end prochain avant de recevoir Crystal Palace, menacé de relégation, une semaine plus tard. Alors que la pression monte, tout autre résultat que deux victoires pourrait anéantir ses chances de conserver son poste.